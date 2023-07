Dana Roba, bătută și amenințată de tată, în trecut. Prin ce chinuri a trecut vedeta înainte de a se mărita

Dana Roba se află acum în afara oricărui pericol, însă continuă să se chinuie cu semnele lăsate de partenerul ei. În aceste clipe, vedeta vorbește deschis despre tragedia prin care a trecut și îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că a rămas în viață după atacul sângeros. După ce a discutat inclusiv cu rudele bărbatului alături de care și-a jurat iubire veșnică, make-up artista a făcut noi dezvăluiri șocante.

Înainte de a se căsători cu Daniel Balaciu, în perioada în care era iubita lui Nicolae Guță, Dana Roba a fost agresată în nenumărate rânduri de părinții ei. Cu toate că aceștia practică religia neoprotestantă, se pare că sunt oameni extrem de stricți, care impun credința chiar și prin bătaie:

„Am crescut într-o familie de pocăiți, doar că un fel de pocăiți diferiți, stricți! Nu aș vrea să fie nimeni așa. Taică-miu foarte violent, el mereu îmi spunea, eu te-am făcut, eu te omor, trebuie să fii pocăită! Era brutal și nu accepta nimic, o vorbă sau vreo opunere. Atunci mi-am zis! Gata, nu vreau să mai trăiesc așa, și… normal că atunci m-am îndreptat spre viața aceea de rebelă. Am avut o viață ok înainte, dar eram păcătoasă”, a dezvăluit Dana Roba pentru Wowbiz.

Mai mult decât atât, pentru a-și demonstra rebeliunea și pentru a-i încălca principiile tatălui ei, Dana Roba a fugit de acasă la 19 ani:

„Am făcut toate asta doar ca să îi fac în ciudă tatălui meu. Eu am mers la biserică până la 19 ani și la 19 ani nu l-am mai suportat efectiv pe tata și am plecat de acasă, dar nu am făcut absolut nimic rău, nu am dat în cap la nimeni”, a declarat make-up artistul pentru sursa citată.

Sursă foto: Dana Roba/Instagram, Arhivă PROTV

