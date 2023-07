Dana Roba, dezvăluiri despre soțul ei! Ce rezultate i-ar fi ieșit bărbatului la expertiza psihologică

Dana Roba a fost externată în spital, iar în aceste clipe se află în propria ei locuință, acolo unde soțul ei a atacat-o cu un ciocan în nenumărate rânduri. Vedeta a vorbit public despre incidentul teribil prin care a trecut și a dezvăluit mai multe aspecte neștiute din ancheta în care este cercetat Daniel Balaciu.

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite în urmă cu o lună, când soțul ei a pus mâna pe un ciocan și a atacat-o în nenumărate rânduri. Ulterior, bărbatul a lăsat-o pe partenera lui într-o baltă de sânge și a sunat la 112 pentru a cere ajutor, abia după 4 ore.

Acum, într-un interviu oferit pentru FANATIK, Dana Roba a vorbit despre incidentul cumplit, scoțând la iveală mai multe detalii neștiute despre cazul care a cutremurat o țară întreagă. Aceasta ar fi simțit o prezență divină în momentul în care s-a zbătut, literalmente, între viață și moarte:

„M-a lăsat pe mine patru ore să zac în sânge și nu am murit! Lângă mine am simțit o ceată de îngeri din cer care nu m-au lăsat să simt durere și să mor! Eu am zăcut în baltă de sânge patru ore”, a dezvăluit Dana Roba pentru sursa citată.

Dana Roba a vorbit inclusiv despre expertizele pe care anchetatorii le-au efectuat în cazul lui Daniel Balaciu. Potrivit primelor informații divulgate de femeie, bărbatul ar fi fost supus inclusiv unui test medical, care a dovedit că fusese conștient de faptele sale:

„S-au făcut mai multe expertize. În cadul expertizei telefonice procurorii au aflat detalii despre tot. El s-a dus cu poliția apoi și a luat cearceaful din tomberon, ciocanul și i le-a adus procurorului. A fost audiat de două ori de anchetatori acasă câte șase ore, apoi a fost audiat de trei ori la Parchet. I s-a făcut și expertiză psihologică și au constatat că era în toate facultățile mintale. A vrut să mă omoare cu sânge rece! A premeditat tot, sunt absolut sigură”, a mai spus Dana Roba pentru sursa citată.

Sursă foto: Dana Roba/Instagram, Arhivă PROTV

