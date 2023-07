VIDEO Dana Roba le-a arătat oamenilor operația din spatele capului. Imagini șocante

Dana Roba se află în acest moment în afara oricărui pericol după ce în urmă cu o lună a fost la un pas de a-și pierde viața. Vedeta a fost lovită de către soțul ei cu un ciocan în cap de 8 ori și a ajuns în stare extrem de gravă la spital. După ce a fost operată pe creier timp de 9 ore, medicii au susținut că make-up artista nu are foarte multe șanse de supraviețuire.

Cu toate că a trecut prin experiențe cumplite, Dana Roba se află în acest moment în propria ei locuință, alături de cele două fiice, Chantal și Celine. Vedeta, deși a supraviețuit tragicului incident, se chinuie cu semnele lăsate de violența la care a fost supusă de bărbatul alături de care și-a jurat iubire veșnică.

Dana Roba este foarte activă pe rețelele de socializare și vorbește mereu cu oamenii care o susțin. În nenumărate rânduri, fosta lui Nicolae Guță a fost întrebată cum arată operația din spatele capului, având în vedere că din față semnele sunt evidente. Într-un videoclip postat pe TikTok, ea a explicat că nu este singura cicatrice de acest tip și a arătat imaginile șocante:





„Vreau să vă spun că săptămâna viitoare am programare la domnul doctor pentru neurochirurgie, pentru operațiile mele de la cap și cealaltă din spate, pe care nu v-am arătat-o niciodată. Mai am foarte, foarte multe operații micuțe, de 1-2 centimetri în tot capul. Sunt plină de operații de genul acesta, cum mi-a ciupit scalpul. Săptămâna viitoare mă duc la control să văd cum este și atunci voi primi și aprobarea, dacă e ok să fiu operată la mâini”, a spus Dana Roba.

Sursă foto: Dana Roba/Instagram

VEZI ȘI VIDEO