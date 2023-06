Dana Roba încearcă din răsputeri să ascundă semnele violenței! Cum va face acest lucru

Dana Roba a fost externată din spital, după ce a petrecut 24 de zile sub supravegherea medicilor. În acest moment, vedeta se află în locuința în care a fost bătută cu bestialitate de soțul ei și încearcă să își reia viața din punctul în care a rămas, cu toate că este foarte greu din cauza sechelelor cu care a rămas după intervențiile chirurgicale.

Dana Roba, deși în acest moment se află în afara oricărui pericol de deces, continuă să fie îngrijită de Lidia Roba. Femeia face tot ce îi stă în putință ca să o readucă pe sora ei la normalitate, cu toate că semnele violenței sunt greu de ascuns. Mai mult decât atât, vedeta încă nu își poate revedea fetele din cauza imobilizării la pat.

Sora Danei Roba a anunțat pe Instagram că are de gând să mascheze cicatricea de pe capul surorii sale cu ajutorul unor bentițe și turbane, care mai de care mai accesorizate. Astfel, fosta parteneră a lui Nicolae Guță va putea să se uite în oglindă fără să își amintească agresiunea partenerului ei de viață.

„Cele mai superbe turbane va purta sora mea. Te iubesc”, a scris Lidia Roba.



În primul interviu acordat de Dana Roba după incident, vedeta a dezvăluit că soțul ei a premeditat atacul din seara de 5 iunie 2023. Potrivit acesteia, obiectul cu care a fost mutilată nu exista în casă până la acel moment:

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie, pentru că nu meritam să fiu bătută! Nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva! Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul asta!(...) El a premeditat asta de duminică seara, pentru că eu nu aveam ciocanulăla în casă, cu care el m-a bătut! În momentul când ma bătea, țin minte clar că îi spuneam „Daniel, să știi ca tu nu dai în mine! Tu dai în Hristos! Tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai!” Și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare! Mă călca cu picioarele pe față și mi-a zis: „Îți garantez că mori! O să mori! Du-te dr**u de pocăită că vei muri!”. Tot așa mă înjura încontinuu și am zis ‘Nu mor!’.”, a spus ea pentru România TV.



Sursă foto: Dana Roba/Instagram, Captură ecran, Arhivă PROTV

