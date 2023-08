Dana Roba, mărturii sincere despre noul bărbat din viața ei: 'Mă simt în siguranță'

Dana Roba a pus punct celui mai dureros capitol din viața ei și privește cu încredere spre viitor. Femeia, care a scăpat miraculos cu viață după atacul sângeros al fostului soț, a dezvăluit pentru PROTV.RO că a acceptat în viața ei un bărbat care o face fericită și îi dă senzația că e în siguranță.

Dana Roba își revendică dreptul la fericire după coșmarul trăit alături de un soț abuziv. Make-up artista a confirmat că este într-o relație cu un bărbat care i-a fost alături în cele mai grele momente. Numele lui este Beniamin și este un prieten vechi. Dana Roba ne-a povestit cum a reintrat el în viața ei.

„Beni îmi este în continuare aproape. Îl cunosc de 14 ani, dar nu ne-am mai văzut nici măcar din întâmplare de foarte mult timp. Când mie mi s-a întâmplat nenorocirea, a luat legătura cu familia mea, spunând că vrea să-mi aducă un buchet de flori. Este unicul om din afară pe care l-au lăsat să vină. Nu aveam voie să primim oameni decât din familie.

Când Beni a ajuns la mine, nu mi-a venit să cred. Atunci mi-a spus: Vreau să fiu alături de tine toată viața ta, chiar dacă frații tăi nu mă vor accepta”, ne-a spus Dana Roba.

După ce a fost surprinsă în compania bărbatului, într-un centru comercial din Timișoara, Dana Roba a replicat că are tot dreptul la o viață mai bună decât cea de până acum. Totuși, unele persoane din anturajul ei și urmăritorii de pe rețelele sociale au considerat că e cam devreme.

„Beni a fost alături de mine în cele mai cumplite momente ale vieții mele. Lumea mă acuză ca m-am văzut cu el înainte de nenorocire și că nu am dreptul să am o nouă viață. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viață, tot El îmi dă dreptul să mi-o refac. Eu mă consider nemăritată din momentul în care am băgat actele de divorț”, a adăugat make-up artista.



Dana Roba și fiicele sale. Sursa foto: @danielarobamakeupartist

Când se va recăsători Dana Roba: „Deocamdată nu e cazul”

După un mariaj de 7 ani cu Daniel Balaciu, bărbatul care a mutilat-o, Dana Roba nu exclude varianta unei noi căsătorii. Dar, până atunci, mai sunt unele lucruri de rezolvat.

„Nu locuiesc împreună cu Beni. Ne vom muta doar când și dacă ne vom căsători. Dar, mai întâi să mă văd divorțată, sper ca judecătorul să mă divorțeze din prima. Apoi putem să ne gândim și la căsătorie. Deocamdată nu e cazul”, a mai spus femeia.

Bărbatul care a atacat-o cu ciocanul este la închisoare, însă a încercat în nenumărate rânduri să ia legătura cu ea. Într-unul dintre mesajele trimise din arest, prin intermediul unui polițist, Daniel Balaciu i-a spus că o iartă și că ar fi bine să renunțe la divorț.

„M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă: Să lăsați foaia aici și să ieșiți afară imediat! Eu nu am ce să-l iert, să-l ierte Dumnezeu”, a spus Dana Roba , care vrea să-l uite cât mai repede pe fostul soț.

„Nu mai am nicio legătură cu dânsul. El m-a contactat cu număr ascuns, pe cumnata mea, pe toată lumea din jurul lui. Săptămâna trecută, când m-a contactat ultima dată, i-am zis că sunt bine, că fetele sunt bine, i-am spus tot ce am avut de spus”, ne-a mai spus Dana Roba.

Fotografii: @danielarobamakeupartist

