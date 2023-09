Dana Roba, mesaj pentru cei care o critică după ce și-a refăcut viața: „Nu m-am întâlnit cu Beni înainte”

Viața Danei Roba s-a schimbat complet după ce a fost atacată cu un ciocan de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Vedeta a trecut prin clipe cumplite, fiind operată pe creier timp de 9 ore și petrecând alte 24 de zile într-o comă indusă. În acest moment, ea se află în afara oricărui pericol și a decis să dea o șansă unei noi relații, alături de Beni.

Dana Roba și Daniel Balaciu au avut o relație tumultoasă, în urma căreia vedeta a rămas extrem de traumatizată. Atunci când se aștepta mai puțin, în timpul somnului, vedeta a fost mutilată cu un ciocan și lăsată să zacă într-o baltă de sânge, timp de 4 ore. Ajunsă la spital, medicii au făcut tot posibilul ca viața ei să revină la normal, iar în acest moment se află în afara oricărui pericol.

La scurt timp după tragedie, Dana Roba s-a reîntâlnit cu un prieten vechi - Beni. Cei doi se cunoșteau de mai bine de 14 ani, însă în ultima perioadă relația lor se răcise. Bărbatul, aflând cele întâmplate, a vrut să o vadă pe vedetă și a vizitat-o la spital, după 6 zile de la incidentul traumatizant. Acesta i-a adus un buchet uriaș de trandafiri roșii, cu care Dana s-a afișat pe rețelele de socializare.

Ulterior, Dana Roba a anunțat că formează un cuplu cu Beni. Imediat după ce s-a aflat acest lucru, make-up artista a primit o mulțime de mesaje, unele dintre ele fiind de la oameni care o judecau pentru alegerea de a-și reface viața alături de altcineva. Sătulă de aceste răutăți gratuite, vedeta a ținut să îi pună la punct pe hateri:

„Pentru cele care mă judecă am un mesaj foarte important. Să știți că la finalul procesului va ieși adevărul la iveală și Dumnezeu nu mă va lăsa de rușine, Dumnezeu știe că eu nu m-am întâlnit cu Beni înainte, că eu nu am ieșit cu Beni nici măcar la o cafea și că nu m-am văzut de 14 ani niciodată. Prima dată l-am văzut după vreo șase zile de spitalizare, când a insistat la surorile mele că vrea să mă vadă și a venit cu un buchet de flori la mine la spital. Atunci l-am văzut pentru prima dată, după 14 ani. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic, cred că Dumnezeu va scoate adevărul la iveală și cu asta am spus tot”, a precizat vedeta pe TikTok.

Sursă foto: Dana Roba/Facebook