Dana Roba, primul interviu după ce a ieșit din comă! Ce a declarat despre noaptea în care soțul ei a bătut-o cu un ciocan

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu doar câteva săptămâni! Pe data de 5 iunie 2023, fosta parterneră de viață a lui Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital, cu răni grave, după ce soțul ei a atacat-o în nenumărate rânduri cu un ciocan. Deși în primă fază medicii nu îi ofereau prea multe șanse de supraviețuire, vedeta a fost puternică și a reușit să se pună pe picioare, recent oferind primul ei interviu de după tragedie.

Cazul Danei Roba a șocat o țară întreagă! Femeia în vârstă de 31 de ani a fost mutilată de către bărbatul alături de care și-a construit întreaga viață. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi deja se aflau în plin proces de divorț atunci când Daniel Balaciu s-a năpustit asupra make-up artistei cu un ciocan.

După 9 ore de operație pe creier și alte câteva zile de comă indusă, Dana Roba s-a trezit și a putut să vorbească! (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS CUM ARATĂ). Ba mai mult decât atât, femeia a acceptat să ofere primul ei interviu, pentru postul de televiziune România TV. Deși este evident că încă are multe traumatisme nevindecate, fosta parteneră a lui Nicolae Guță susține că doar Dumnezeu a ajutat-o să rămână în viață.



„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață”, a declarat Dana Roba pentru sursa menționată.

Dana Roba a adăugat faptul că i-a fost extrem de greu să se privească în fotografii sau în oglindă, după incidentul tragic. Deși esrte recunoscătoare că se află în viață, trauma psihică va rămâne mult timp în sufletul vedetei:

„Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a mai spus Dana Roba.

Ce și-a amintit Dana Roba din seara atacului



Dana Roba a vorbit, în premieră, și despre loviturile pe care le-a primit de la partenerul ei de viață. Aceasta a declarat că nu își dorește să se reîntâlnească cu bărbatul alături de care are două fetiție. În plus, din seara atacului, femeia își amintește fiecare moment în care Daniel Balaciu s-a năpustit asupra ei.

În timpul atacului, Daniel Balaciu i-ar fi spus Danei Roba că o să o lovească până la moarte, a călcat-o în picioare și a înjurat-o în nenumărate rânduri:

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie, pentru că nu meritam să fiu bătută! Nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva! Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul asta!(...) El a premeditat asta de duminică seara, pentru că eu nu aveam ciocanulăla în casă, cu care el m-a bătut! În momentul când ma bătea, țin minte clar că îi spuneam „Daniel, să știi ca tu nu dai în mine! Tu dai în Hristos! Tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai!” Și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare! Mă călca cu picioarele pe față și mi-a zis: „Îți garantez că mori! O să mori! Du-te dr**u de pocăită că vei muri!”. Tot așa mă înjura încontinuu și am zis ‘Nu mor!’.”, a mai spus Dana Roba.

Dana Roba a ținut să puncteze faptul că niciodată nu și-a înșelat partenerul de viață și că întotdeauna a luptat pentru a păstra aparențele unei căsnicii fericite. Mai mult decât atât, aceasta l-ar fi întreținut pe Daniel Balaciu, cu toate că acesta nu și-a arătat niciodată iubirea față de familie.



„Când o să mă fac bine, o să vreau să dau ochii cu el, pentru că am fost o femeie foarte bună! Nu a muncit nicio zi din viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine! Fetele mele au fost la școli private. Și când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am împlinit 7 ani de căsătorie nu mi-a cumpărat o floare! Și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu mai vrea să continue cu mine. Și am zis ok, atunci am să bag divorțul. Și am băgat divorțul, pe cale amiabilă. Noi peste două zile înainte să mă bată aveam de semnat pe cale amiabilă la notar”, a mai povestit Dana Roba.

Sursă foto: Dana Roba/Instagram, Arhivă PROTV, Captură ecran România TV