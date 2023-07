Dana Roba și-a dat jos bandajele de la mâini! Make-up artista, mai aproape de a se întoarce la muncă: Am plâns..

Dana Roba a trecut printr-un șoc zilele trecute, atunci când medicii i-au dat permisiunea de a începe procedura de reconstrucție a mâinilor! Vedeta care de-a lungul vieții sale și-a câștigat veniturile prin talentul său la machiaj a plâns de fericire în momentul în care a realizat că se află din ce în ce mai aproape de viața ei de dinainte de atacul soțului.

Dana Roba face în fiecare zi din ce în ce mai mulți pași spre vindecare. Vedeta în vârstă de 31 de ani, deși se chinuie cu semnele violenței la care a fost supusă, este recunoscătoare lui Dumnezeu că se află în viață. Amintim că în urmă cu o lună aceasta a fost bătută cu bestialitate cu un ciocan de propriul soț, iar medicii nu i-au oferit foarte multe șanse de supraviețuire.

Acum, Dana Roba a trecut printr-o nouă etapă extrem de importantă în ceea ce privește vindecarea sa! Vedeta și-a dat jos bandajele și ghipsul de la mâini, iar în scurt timp va începe procedura de reconstrucție a membrelor. Acest fapt nu a putut decât să îi aducă lacrimi de fericire femeii care își câștigă banii prin machiaj. Mai mult decât atât, Dana Roba a publicat și primele imagini cu mâinile ei, după ce au fost aproape zdrobite de soț. (VEZI CUM ARATĂ MÂINILE DANEI ROBA ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

„Ieri, când domnul Doctor mi-a dat jos pansamentul și ghipsul, am plâns mai mult ca niciodată. Va mulțumesc pentru toate rugăciunile voastre, datorită credinței pe care ști avut-o, astăzi sunt in viața. Am o durere insuportabilă, este foarte greu prin ce trec acum, dar știu că Dumnezeu este cu mine. Azi am început ședințele de fizioterapie și kinetoterapie”, este mesajul postat de Dana Roba pe pagina ei de Instagram.

Dana Roba a menționat în urmă cu scurt timp că incapacitatea de a-și folosi mâinile o supără extrem de tare, deoarece cu ajutorul membrelor își câștigă banii. Din această cauză, fosta lui Nicolae Guță plânge în fiecare zi:

„Plâng în fiecare zi că nu pot nici să muncesc. Eu iubesc să muncesc orice, nu mai spun de meseria mea. Machiez cu drag și spor și nu am refuzat niciodată pe nimeni. Nu voi preda până nu mă voi opera. Eu nu pot să fac ceva, nu pot să mănânc singură, să beau apă, să deschid uși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să mă mai ducă cineva la baie. Eu după ce am ieșit din spital eram ajutată la orice, inclusiv să merg la baie”, a povestit Dana Roba în trecut.

Sursă foto: Dana Roba/Instagram, Arhivă PROTV

