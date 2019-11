Dana Rogoz a cucerit toți părinții după ce a arătat ce costume de Halloween a făcut în familie, alături de soț și de fiu

Pe blogul personal și pe contul de Instagram, Dana Rogoz dă sfaturi de parenting, inspiră fashionistele de peste tot, scrie amintiri din călătorii şi povesteşte întâmplări amuzante-trăite alături de fiul ei, Vlad, în vârstă de cinci ani.



Câteva dintre cele mai recente postări ale Danei arată costumele pe care le-a făcut alături de Vlad, fiul ei, și cu ajutorul lui Radu, soțul său.

"Cine bricolează toată seara, asa ajunge a doua zi dimineața la gradiniță."

În comentariile de la fotografii, mulți au crezut că, de fapt, costumele au fost cumpărate și au întrebat de unde își pot procura și ei. Ca răspuns, Dana i-a îndemnat să le facă ei înșiși.

Din poveștile pe care le spune și din fotografiile pe care le postează, Dana arată că nu se plictisește niciodată ca mamă. Anul trecut, de Sfântul Mihail si Gavril, pentru că tot uitase că era şi ziua ei - o cheamă şi Mihaela, vedeta a scris un articol în care a mărturisit că Vlăduţ, pe care ea îl alintă cu drag "perfectul meu", i-a atras atenţia că ea cam are obiceiul să uite lucruri.

Pe blog, Dana a scris că: "Acum două seri, în maşină, Vlad mă aude spunând <Iiiii, am uitat…>. Ma opresc la <am uitat>, că nu avea sens să detaliez copilului cu voce tare că uitasem să răspund la un interviu sau ce aveam de facut, căci… am uitat ce uitasem atunci. Măcar nu am uitat comentariul lui Vlad: <Ştii ce am realizat, mama, că in treburile tale, tu eşti cam uitucă.> Şi uite cum am început să mă scuz copilului că uit diverse lucruri, pentru ca am o tonă de chestii de făcut."



Dana Rogoz a devenit mama lui Vlad în 2014, pe 1 martie, şi de atunci spune că băieţelul este cea mai mare bucurie a ei.

FOTO: INSTAGRAM