Dana Rogoz, vacanță în Japonia. Imaginea de la metrou care le-a atras atenția fanilor: „De ce stau femeile într-un vagon separat?”

Dana Rogoz se află de câteva zile în Japonia, alături de soțul ei, de cei doi copii ai lor, dar și de Barbu, fiul cel vitreg al vedetei.

Acrița care va joacă în serialul „Groapa” a împărtășit cu fanii ei mai multe fotografii și impresii din vacanță. Mai multe imagini au atras atenția urmăritorilor, printre care și una de la metrou. Unii s-au întrebat de ce stau femeile într-un vagon separat. Nu este un secret că Japonia este o țară cu o infrasrtuctură foarte dezvoltată. În plus, autoritățile își îndreaptă atenția și către confortul oamenilor în mijloacele de transport. În Japonia există vagoane la metrou doar pentru femei, pentru a le permite să călătorească în siguranță singure și pentru a le proteja de hărțuire sexuală, luând în considerare că la orele de vârf se formează înghesuială.

Dana Rogoz a ținut să povestească despre lucrurile care au impresionat-o:

„Centrul Osaka mi s-a parut foarte hip, cu multi tineri îmbrăcați cool. In Tokyo pare ca cei mai mulți dintre ei sunt îmbăcaţi în haine cărora tocmai le-au scos etichetele, care se așază impecabil, purtandu-le cu un soi de eleganta neprefacuta. In Osaka pare ca cei mai mulți sunt îmbrăcați din vintage-uri, cu haine voit oversized, care le dau un aer cat se poate de relaxat. (...) Un lucru interesant în Osaka e ca în restaurante, sub fiecare masa exista câte un lighean sau cos de plastic, in care sa iti pui geanta și bagajele, pentru a avea mai mult loc pe scaun”, a scris ea pe pagina de socializare.



Actrița a pozat împreună cu Lia și Vlad în mijlocul celei mai aglomerate intersecții din lume - Shibuya. „În mod surprinzător, până și acest loc mi s-a părut ordonat și liniștit - cel puțin la ora 5 după amiaza. Să ne înțelegem, noi totuși am supraviețuit unei greve în New Delhi, când tot centrul orașului era blocat și trebuia să te strecori printre mii de oameni, vaci, câini, bivoli, căruțe și altele. Sau unui Varanasi, la ora ceremoniilor pe ghat-uri. Prin comparație, intersecția Shibuya ni se pare ... o bibliotecă. Dupa cum vedeți, nici Lia nu a fost deranjată de zgomot”, a povestit ea. , a povestit ea. Copiii au fost fascinați de locurile de joacă, dar și de vitrinele care îți prezintă meniul cu mâncare din plastic. „Surpriza cea mai mare pentru mine e că Tokyo e un oraș liniștit - cel puțin la orele în care l-am vizitat în prima zi. Chiar și la metrou sau în gară - printre cele mai aglomerate din lume - e o liniște surprinzatoare. Și e mult mai ușor să te orientezi decât aș fi crezut, pentru că stațiile de metrou și tren sunt numerotate. Deci nu e nevoie să reții sau să citești denumirile lor complicate, ci poți pur și simplu să cauți drumul către... Y18 sau 4 sau 12... Ah, iar vitrinele care își prezintă meniul cu mâncare din plastic au fost pe placul lui Vlad”.



