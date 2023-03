Dana Săvuică s-a internat în spital pentru o operație estetică: „Am ajuns să fac acest pas”

Cunoscută drept prima femeie din România care a pozat în ediția locală a revistei Playboy, în noiembrie 1999, Dana Săvuică s-a remarcat mereu cu o siluetă de invidiat și cu un bust generos. Iată că, la 53 de ani, vedeta a luat decizia de a face o operație estetică la nivelul sânilor.

„Azi fac intervenția de reducție și lifting a sânilor”, a scris Dana Săvuică pe pagina sa de socializare, explicând și motivul. Ea a postat și câteva fotografii din clinica privată în care s-a internat.

„Dupa ceva timp de gandire am ajuns sa fac acest pas. La +50 cand ai sani naturali exista avantaje si dezavantaje. Avantajul e ca ai un decolteu frumos si ca esti admirata deopotriva de femei si de barbati. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada cand am fost model si pot spune ca multe tinute indraznete au fost defilate sub privirile a mii de oameni. Nu mai zic de conditia absolut obligatorie ca sa realizezi un pictorial ????aceea ca trebuie sa stai bine la capitolul „sâni frumoși” Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine”, își argumentează ea alegerea.



Acum doi ani, Dana Săvuică a trecut printr-o operație, după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc.

I s-a recomandat această intervenție cu ceva timp în urmă, dar ea a încercat inițial să trateze problema prin metode alternative. "Urlam de durere și băteam cu pumnii în pereți. M-au cărat cu targa la spital patru oameni. De aproape 2 luni stau cu aceste dureri. Am fost operată de urgență”, a povestit ea în emisiunea „La Măruță”.

