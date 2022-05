Daneza Sarah Bizarra și standardul ei de frumusețe feminină: peste 400 de tatuaje și piercinguri pe corp

Sarah Anthony Martin, cunoscută în mediul online sub numele Sarah Bizarra, redefinește standardele de frumusețe feminină încurajând femeile să facă ceea ce iubesc cu adevărat. Femeia de 35 de ani și-a decorat corpul cu mai mult de 400 de tatuaje și piercinguri și dezvăluie motivele pentru care a recurs la această transformare.

Sarah Bizarra este mama a doi copii, locuiește în Aalborg, Danemarca, și susține că femeile îndură prea multă presiune pentru a se încadra în anumite standarde de frumusețe.

După părerea ei, femeile ar trebui să acționeze mai mult în direcția împlinirii personale decât pentru a face pe plac celor din jur. Iar transformările la care și-a supus corpul în ultimii 25 de ani demonstrează că vorbește cât se poate de serios.

În prezent are pe corp peste 400 de tatuaje și cerceluși, accesorii care spun câte o poveste despre parcursul ei în viață.

„Modificarea corpului a fost întotdeauna o fascinație. Ne împodobim mereu, așa că eu cred că totul este natural. Toată lumea apelează la un soi de transformare corporală, indiferent că ne tăiem părul sau purtăm machiaj”, spune tânăra pentru Daily Mirror.





Călătoria ei neobișnuită a început la vârsta de 10 ani, cu găurile făcute în urechi pentru prima ei pereche de cercei. La 13 ani și-a pus piercing în buric, pentru ca la 16 ani, sfidând legislația din țara ei, s-a ales cu primul tatuaj.

„Am împrumutat cartea de identitate a unei prietene mai mari și mi-am făcut primul tatuaj”, a confirmat Sarah Bizzara, care a făcut din arta decorării cu piercinguri o meserie.

Cel mai reușit accesoriu al ei este un implant subcutanat, din silicon, pe care-l are pe mâna stângă. Sub forma unei bare metalice de culturism curbată, implantul are o însemnătate aparte pentru Sarah.

„Simbolizează munca și pasiunea mea, mândria pentru ceea ce fac. În acest mod îmi plătesc facturile și îmi susțin familia. Întotdeauna mi-am spus că nu poți face asta din body piercing, astfel că acest implant simbolizează toate lucrurile pe care le iubesc în legătură cu ceea ce fac”, a mai spus Sarah Bizarra pentru sursa citată.

