Daniel Balaciu, declarații halucinante despre noaptea măcelului, când a lovit-o pe Dana Roba cu un ciocan în cap

Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, susține că atacul împotrivă acesteia a fost în legitimă apărare, potrivit spynews.ro . Conform declarației din dosarul acestuia, bărbatul se apară spunând că bătaia cruntată aplicată soției sale a început după ce aceasta l-ar fi lovit cu o jucărie de lemn. Iată ce a putut declara bărbatul desprea noaptea ororii, când și-a lașat soția într-o balta de sânge, după mai multe lovituri cu ciocanul în cap!

Drama Danei Roba este cunoscuta de întreaga lume. După ce a fost lovită cu ciocanul în cap de propriul soț și lăsată să zacă într-o balta de sânge, femeia a trecut prin chinuri inimaginabile, o operație de 9 ore pe creier și 24 de zile petrecute în spital. Odată întoarsă acasă, aceasta a vorbit despre drama trăită, ieșind, astfel, la iveala și declarația soțului.

În timp ce Dana Roba susține că fapta soțului a fost premeditată, Daniel Balaciu spune că totul s-a întâmplat în legitimă apărare, după ce ar fi fost provocat de aceasta. Potrivit declarației din dosarul său, totul ar fi început după ce Dana Roba l-ar fi amenințat cu interlopii și l-ar fi lovit cu o jucărie din lemn. Ba mai mult, acesta susține că petrecuse 28 de zile închis în casa cu fetițele, deoarece acestea aveau varicelă, lucru care i-ar fi provocat un stres continuu și l-ar fi împins la săvârșirea faptei.

"Trebuie să menționez că de 28 de zile eram închis în casă împreună cu fetele mele pentru că aveam toți varicelă. Dana nu m-a schimbat nici măcar o zi, iar situația asta mi-a provocat un stres continuu. În data de 8 mai, soția mea a depus o cerere de divorț la notar și am primit un termen de răzgândire până în data de 9 iunie".

Întrucât susține că atacul a fost în legitimă apărare și că își regretă fapta, Daniel Balaciu cere să fie judecat în libertate, pentru a rămâne aproape de fetițele sale:

"În acel moment, Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea. Dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitimă apărare din cauza faptului că am fost provocat. Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Dana a fost amanta lui Guță și am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună nu i-am dat nicio palmă. Menționez și că am fost campion la șah", mai susține Daniel Balaciu.

