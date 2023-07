Daniel Balaciu, falit dacă Dana Roba câștigă procesul! Suma uriașă pe care o cere vedeta drept despăgubire

Dana Roba traversează cea mai dificilă perioadă din viața sa, după ce fostul soț a bătut-o cu brutalitate și a lăsat-o într-o baltă de sânge. După zile întregi petrecute în spital și mai multe operații, vedeta a ajuns acasă, iar acum își caută dreptate în instanță!

Cu toate că viața ei s-a schimbat radical după tragedia care a șocat o țară întreagă, Dana Roba și-a găsit puterea de a merge mai departe. Fetițele ei, Chantal și Celine au ambiționat-o să lupte până la capăt împotriva fostului soț, Daniel Balaciu, care nu doar că a mutilat-o pe viață cu ciocanul, ci i-a și furat o sumă impresionantă de bani după ce a lăsat-o într-o baltă de sânge.

Dana Roba a mărturisit că nu mai are banii necesari pentru operațiile pe care trebuie să le facă și nici pentru a le asigura fetițelor sale un trai decent, la fel ca cel dinainte de episodul sângeros.

„La finalul procesului voi cere. El îmi va plăti despăgubiri materiale și morale în valoare de 200.000 de euro. Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare. Mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat de fapt vreo 30 de ciocane. Prima oară a zis că m-a lovit de trei ori cu ciocanul, apoi, s-a sucit, dar eu, în total, am luat cel puțin 30 de ciocane.

Când m-am internat de urgență, medicii m-au operat la cap, acolo erau problemele grave, dar mă doare foarte rău și piciorul, este negru de la lovituri, mi-a distrus tendoanele cu ciocanul, trebuie să fac un RMN, mă costă în jur de 1.400 de lei. Măcar de nu-mi lua banii din casă, cei 30.000 de euro, acum aveam bani ca să mă tratez, nu trebuia să mai rog oamenii să-mi trimită bani în cont, să mă ajute pentru cele trei operații, care costă în jur de 10.000 de euro”, a declarat Dana Roba, pentru Playtech.

Sursă foto: Arhivă

