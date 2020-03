Daniel Craig: „Nu intenționez să las o sumă mare generației viitoare”. Ce avere are actorul

Actorul britanic Daniel Craig a strâns o avere frumușică din cele 5 filme Bond în care a jucat. Cu toate acestea, vrea să scape de ea înainte de a muri, iar copiii lui nu intră în discuție.

Daniel Craig se bucură de depozite și bunuri în valoare de aproape 135 de miioane de euro, cea mai mare parte a averii fiind rezultatul prestației din cele 5 pelicule Bond. Însă, actorul de 52 de ani a mărturisit că nu le va lăsa prea mult din avere celor doi copii ai săi.

„Nu vreau să las o sumă mare generației viitoare. Cred că moștenirea este dezagrabilă. Filosofia mea este să scap de ea sau să o donez înainte de a muri”, a spus actorul conform metro.co.uk.

Daniel Craig are o fiică de un an și jumătate cu actuala soție, actrița Rachel Weisz. Totodată, actorul mai are un fiică pe nume Ella, cu fosta soție, actrița Fiona Loudon. Azi, fata cea mare a actorului are 27 de ani și e actriță. Tânăra nu poartă numele de familie al tatălui ei, ci a ales să-l preia pe al mamei.

Daniel Craig nu este singurul star care a declarat public că nu vrea să lase averea copiilor săi. Printre bogații lumii care își vor dona averea se află Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sting și Ashton Kutcher. Detalii AICI!

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro