Daniel Pavel, pe scena SAGA Festival 2023: "Am emoții"

Daniel Pavel este gazda SAGA Festival 2023, care a început pe 23 iunie și se încheie pe 25 iunie.

Îmbrăcat într-o cămașă aleasă pentru ocazie, gazda SAGA Festival 2023 a mărturisit sincer, citat și de Libertatea

„Vreau să fiți lângă mine pentru că am emoții” „Bună seara, Saga! Dragilor, am plăcerea, bucuria, nebunia, energia să vin din Dominicană direct aici. Saga, e bine? Sunteți Saga? We are SAGA!”

„Am acceptat această provocare și vreau să fiți alături de bine, vreau să fiți lângă mine pentru că am emoții. Și emoția mea vreau să vină către voi, acolo. Națiunea Saga, așa cum la Survivor avem Națiunea Survivor. Dragilor, urmează trei zile ca în vremea triburilor, ele sărbătoreau trei zile și trei nopți. Începem trei zile de super show. 23, 24 și 25 suntem aici. Suntem SAGA! Asta e nebunia noastră. Sunt patru scene, aceasta e scena principală”. Vezi ce au postat de la SAGA Daniel Pavel și iubita acestuia, în Galeria Foto

Anul acesta, SAGA Festival are loc la Romaero.Alături de Daniel Pavel, în culise, a fost iubita lui Ana. Ea l-a și filmat și a postat pe rețelele de socializare momentul când prezentatorul a urcat pe scenă și și-a întâmpinat publicul.

La SAGA sunt 7 scene pe care vor cânta peste 100 de artiști, unii în premieră în România. În centrul atenției au fost vineri seară Skrillex sau Melanie C. Probabil cea mai frumoasă surpriza este scena SAGA Rave Plane, o scenă amplasata într-un avion ce va găzdui petreceri speciale.Sâmbătă și duminică vor urca pe scenele SAGA Festival Fisher, Alan Wlker și Wizz Kalifa.



Ana Maria Pop

Daniel Pavel Instagram



