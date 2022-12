Daniel Pavel și iubita lui, în ținute speciale de Crăciun. Prezentatorul Survivor a sărbătorit cu familia extinsă

Daniel Pavel și-a uimit fanii de pe Instagram, când a apărut într-un costum tradițional din zona Maramureș. Prezentatorul de la Survivor și iubita lui, Ana Maria Pop, au ales să poarte ținute speciale de sărbători.

Daniel Pavel și Ana Maria au sărbătorit alături de părinți lor, dar și de alte rude apropiate.

„A fost un Crăciun minunat. Gazde au fost părinții mei, dar l-am petrecut și cu familia lui Daniel”, a spus Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel, în emisiunea Vorbește lumea.





„Eu sunt născut după blocurile gri din București, dar am avut șansa în viață să mă leg energetic de Nord, de Munții Rodnei, foarte aproape de Maramureșul Voievodal. Mergeau părinții în Sângeorz-Băi, e o stațiune acolo, unde recent am luat o căsuță, suntem în zonă, suntem oamenii locului. Au acolo în portul tradițional o chestie, o pălărie cu o pană de păun. Tatăl Anei are pălăria aceasta și am putut să o port”, a explicat Daniel Pavel în emisiunea Vorbește lumea.

