Daniela Gyorfi a rupt tăcerea despre scandalul cu Liviu Guță. Ce a putut să spună despre mama artistei

Daniela Gyorfi a vorbit deschis despre scandalul cu Liviu Guță. Artista a făcut mărturisiri cutremurătoare!

Daniela Gyorfi nu a putut să treacă peste vorbele pe care Liviu Guță i le-a aruncat public în urmă cu câțiva ani. Artistul a dezamăgit-o foarte tare, după succesul uriaș pe care piesa „De ce mă minți” a avut-o. Daniela a făcut dezvăluiri incredibile despre ruptura definitivă de acesta.

Este bine cunoscut faptul că Daniela Gyorfi a devenit cunoscută în lumea manelelor prin intermediul lui Liviu Guță. Ruptura dintre cei doi s-a produs după ce manelistul a ieșit public, la Tv, cu un scandal ce o avea în centru chiar pe mama Danielei Gyorfi, care era paralizată.

„Nu am luat niciun ban de pe urma hit-ului «De ce mă minți». Nu îl aveam pe George impresar. Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu banii. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui.

Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă. În anul în care a murit mama, 2013, el a venit cu un scandal mare la televizor, l-a învățat cineva, probabil”, a spus artista în cadrul unei emisiuni tv.

Mama Danielei a fost paralizată timp de 33 de ani, artista având grijă de ea până în momentul în care și-a dat ultima suflare.

„Am zis că nu intru în direct să vorbesc, dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad și să mor de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult”, a spus Daniela Gyorfi, în cadrul unei emisiuni.

Chiar dacă l-a iertat, artista nu poate uita vorbele pe care Liviu Guță le-a aruncat despre ea în spațiul public.

„Această discuție cu Liviu, neînțelegerile noastre sau problemele pe care le-am avut, au fost acum 10 ani de zile, când mama încă trăia. Atunci el a avut un pr, nu știu cum a gândit, sau de ce a făcut lucrul ăsta! Cert este că ne-a târât într-un scandal din acesta pe George și pe mine, pe la emisiuni.

Am iertat, dar nu am uitat și nu o să uit! Datorită faptului că am avut un mare succes și am intrat în muzica de petrecere, în manele, împreună cu el, mă face să nu mai fiu așa de tare supărată pe el, dar nu o să uit ce mi-a făcut, pentru că el nu a fost corect”, a mai spus artista.

”Acum câteva zile l-a sunat pe George, a vorbit George cu el, eu nu mai am nimic de discutat cu el. N-am nimic personal cu el, îi doresc să aibă succes, spectacole. Îi mulțumesc doar pentru faptul că am făcut un super hit, de aia niciodată nu voi fi foarte supărată pe el. Nu uit ce am făcut împreună, dar așa sunt oamenii!”, a declarat Daniela Gyorfi, potrivit Click!.

Sursă foto: Facebook

VEZI ȘI VIDEO