Darius Mabda a ridicat sala în picioare la „America's Got Talent: All Stars”. Ce a spus Heidi Klum despre prestația lui 

Juriul de la „America's Got Talent: All Stars”, format din Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum, a fost de-a dreptul uluit de performanța lui Darius Mabda. Dansatorul român a câștigat sezonul 12 Românii au talent, iar acum vrea să cucerească publicul american.

De la primele mișcări de dans, Darius Mabda a cucerit spectatorii, care au fost fascinați de numărul lui. La final, publicul l-a aplaudat în picioare.



„Ești o combinație între Nadia Comăneci și Mihail Barîșnikov. Ești un dansator extraordinar, ești un acrobat și un atlet. Ai unul dintre cele mai extraordinare talente din lume și cred că fanii sunt încântați de ceea ce au văzut”, a spus Howie Mandel după prestația lui Darius de la AGT.

„Erai foarte emoționat, a început prestația ta și aveam impresia că am mai văzut asta înainte. Dar apoi... totul s-a schimbat. Am foarte mult respect pentru tine”, a spus și SImon Cowell.

„Ești incredibil. A fost absolut minunat. Ne-ai tăiat răsuflarea când ne uitam la tine. Nu e de mirare că ai câștigat”, a comentat Heidi Klum, care l-a aplaudat pe Darius în picioare.

La „America's Got Talent: All Stars” participă câștigători și finaliști din cadrul tuturor concursurilor ce fac parte din franciza „America's Got Talent”. Potrivit regulamentului, juraţii, în frunte cu creatorul francizei Simon Cowell, pot doar să îşi exprime părerea cu privire la momentul artistic, publicul şi telespectatorii fiind cei care stabilesc cine merge în etapa următoare prin voturi transmise prin SMS.

Cine este Darsius Mabda, câștigătorul de la Românii au talent

Darius Mabda a fost desemnat cel mai talentat român al sezonului 12. Puștiul a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete, apoi voturile publicului l-au dus până în finala pe care a și câștigat-o.

„Sunt uluit de performanța ta, sunt uluit de ce s-a întâmplat acum pe scenă, nu știu de unde ai venit, dar mi-ai umplut inima de bucurie”, i-a spus Mihai Bobonete după ce l-a văzut dansând pentru prima oară pe scena talentelor.

Darius Mabda a început să danseze din joacă. Încerca să imite diverse dansuri de la televizor sau de pe internet și le-a cerut parinților să-l ducă la o școală.În București a participat la diverse workshop-uri de dans. A făcut cursuri și cu Oana Ioniță. Mama lui este secretară la o firma de construcții, iar tatăl este pensionar. Darius mai are o soră, în vârstă de 18 ani.



