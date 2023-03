David, fiul lui Jorge, a împlinit 6 ani: „Se face mare”

Jorge a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România și mulți telespectatori se așteptau să îl vadă în marea finală. Din păcate însă, artistul s-a accidentat grav la un picior pe traseu și a fost nevoit să renunțe la cel mai puternic show de supraviețuire.

Jorge se poate considera un bărbat cu adevărat împlinit. Acesta se bucură de o carieră înfloritoare, are parte de admirația unui număr impresionant de fani, dar și de iubirea necondiționată a unei familii unite. Artistul este tată a trei copii: Karina, din căsnicia cu Alina Laufer, Ilinca, fiica actualei sale soții și David, băiatul care astăzi a împlinit 6 ani!

David este fiul lui Jorge și al Ramonei și singurul băiat din cei trei copii ai familiei. Acesta a împlinit astăzi, 28 martie 2023 vârsta de 6 ani, iar artistul nu a putut trece cu vederea această ocazie specială. Jorge i-a organizat fiului său o petrecere și a publicat o mulțime de imagini pe rețelele de socializare. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS)

''Suflețelul nostru, se face baiat mare. La multi ani @davidpapagheorghe! Mr David, asa cum il strigam noi, azi face 6 ani!''

În urmă cu un an, Jorge a declarat că în momentul în care fiul lui s-a născut, a luat o pauză de la viața de artist pentru a-și dedica tot timpul familiei sale.

„Am lipsit pentru că am avut alte proiecte, alte job-uri, business-uri pe care le-am dezvoltat în ultimii ani și m-am bucurat și de copii, pentru că este important să petrecem timp și cu ei, să mai facem o vacanță din când în când, să-i mai răsfățăm, să știe că suntem acolo pentru ei, pentru că eu am tras mult cu fetele când erau mici și, practic, ne-au văzut doar în vacanțe și în weekend-uri, încât am zis să ne facem timp pentru David.



Când David s-a născut, acum cinci ani, tot așa, am luat o pauză în care n-am vrut să merg în niciun proiect TV, doar ca să mă bucur de momentul ăla”, a declarat Jorge.

