David Popovici vrea să strângă 225.000 de lei de ziua lui de naștere, pentru a ajuta 5 frați

Înotătorul român David Popovici a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a susține efortul a 5 frați crescuți de mamă de a avea o locuință stabilă. Campionul mondial și european la înot și-a donat ziua de naștere.

Pe 15 septembrie 2023, David Popovici împlinește 19 ani. Cu acest prilej a hotărât să-și folosească notorietatea pentru a ajuta o familie greu încercată să aibă un acoperiș deasupra capului. Înotătorul și-a donat ziua de naștere și îi îndeamnă pe români să contribuie cu bani la demersul său nobil.

„Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani. Și nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învățat din munca și din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinți care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanță. Pentru că, fără susținere, un copil nu poate excela, oricât și-ar dori de mult”, scris David Popovici pe platforma de caritate Galantom.



David Popovici, ajutor pentru 5 frați de ziua lui

Sportivul vrea să strângă, cu ajutorul românilor, 225.000 de lei pentru Andrei, Matei, Bogdan, Teodor și David, cinci frați crescuți doar de mamă. Toți sunt pasionați de muzică și stăpânesc bine instrumente muzicale precum vioara, pianul sau chitara.



Cei cinci locuiesc, împreună cu mama lor, într-un apartament închiriat din Sectorul 6 al Capitalei. Însă, cu sprijinul Hope and Homes for Children și al comunității, David Popovici vrea să le ofere celor 5 frați stabilitate, pentru a-și putea continua studiile fără grija adăpostului.

„Avem nevoie să strângem 225.000 de lei pentru ca apartamentul să devină punctul lor de stabilitate, pentru totdeauna. Pentru ca ei să se poată concentra pe ce știu să facă atât de bine, fără să se mai simtă vulnerabili și în pericol”, mai spune David Popovici.

Înotătorul român a dat dovadă de multă susținere a proiectelor sociale. David Popovici a strâns bani pentru o mamă bolnavă cu trei copii , după ce anterior își topise medaliile câștigate la campionatele mondiale pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer.



Întâlnire 1:1 cu David Popovici de ziua lui



Înotătorul român a dezvăluit că cei care vor dona pentru cei 5 frați vor intra automat într-o tragere la sorți specială, în urma căreia unul dintre susținătorii cauzei va avea șansa de a se întâlni personal cu David.

„La final, prin tragere la sorți, mă voi întâlni pentru mulțumiri personale, cu unul dintre voi, cei care alegeți să îmi spuneți La mulți ani printr-o donație, aici. Pentru că, de ziua mea, eu aleg să cred în Noi și în puterea noastră, ca popor, să facem și să ne facem Bine”, mai transmite campionul mondial de la Budapesta.

