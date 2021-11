De 7 ani a dispărut total din showbiz. Cum arată și cu ce se ocupă Jack Gleeson, Joffrey din Game of Thrones

Jack Gleeson l-a interpretat atât de bine pe diabolicul Joffrey în Game of Thrones încât lumea ajunsese să îl identifice cu personajul. Talentatul actor părea să aibă un viitor de succes la Hollywood, însă ne-a surprins total când a anunțat că se retrage definitiv din showbiz. Se întâmpla în 2014, la finalul sezonului 3 din Game of Thrones.

Au trecut 7 ani de atunci și Jack Gleeson s-a hotărât să mai dea o șansă cinematografiei. Actorul în vârstă de 29 de ani a început să joace iar, însă deocamdată nu a prins niciun rol important. Anul trcut și-a făcut apariția în serialul BBC Out of Her Mind, iar acum joacă într-o piesă de teatru – Pescărușul, de Cehov. Participă la o mulțime de evenimente stil Comic Con, pentru care călătorește în toată lumea și este plătit foarte bine.

“Am avut o mulțime de experiențe grozave în lumea întreagă, din Eduador până în Australia. Experimentez noi culturi, întâlnesc oameni noi și e foarte distractiv. Este un job ridicol, pentru că sunt plătit ca să fiu… eu și să stau să vorbesc cu lumea. Mă jenam de asta când eram mai tânăr. De ce dă lumea atâția bani să mă vadă pe mine? Mă simțeam ca și cum îi păcălesc. Dar la naiba cu vina asta. Nu-mi pot imagina un job mai ușor si mai privilegiat… Oamenii sunt bucuroși că mă văd”, spune Jack Gleeson în “Independent”.



Gleeson spune că celebritatea nu îi aduce numai beneficii. Fanii Game of Trones încă îl recunosc și nu se comportă întotdeauna civilizat. Însă actorul nu se plânge.

“Când eram mic mă rugram să fiu faimos, să am succes. Cu banii câștigați din Game of Thrones mi-am cumpărat o casă în Dublin. Deci efectele pozitive sunt mai multe decât cele negative”, mai spune actorul.