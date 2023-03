De ce a ales-o, de fapt, Gerard Pique pe Clara Chia în locul Shakirei! Ce îl lasă să facă

S-au cunoscut în anul 2010, la Campionatul Mondial din Africa de Sud, iar de atunci au început o relație. Au împreună doi băieți, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat după 11 ani.

Shakira și Pique, căci despre ei este vorba, s-au despărțit după ce fostul fotbalist și-a înșelat partenera de mai multe ori, iar acum a rămas cu tânăra care i-a fost amantă în ultimul timp, Clara Chia.

Potrivit jurnaliștilor catalani de la El Nacional, care au redactat un articol cu titlul „Cel mai intim secret al Clarei Chia, de ce Pique a părăsit-o pe Shakira”, fostul fotbalist de la FC Barcelona își dorește să aibă o relație deschisă, iar acesta ar fi adevăratul motiv pentru care a rămas cu Clara Chia.

„Shakira este o persoană mai conservatoare decât Clara Chia, din cauza vârstei sale, 46 de ani. Plus că trebuie să aibă grijă atât de părinții ei, cât și de cei doi copii pe care îi are cu Gerard Pique. Ea vrea să aibă totul sub control și, în ciuda faptului că nu era căsătorită cu Pique, trăiau o relație maritală în toate sensurile. Una dintre cauzele crizei dintre cei doi au fost aventurile extraconjugale ale lui Pique, cunoscute în viața de noapte din Barcelona. Clara Chia, pe de altă parte, are 23 de ani, este din altă generație, ar putea fi fiica Shakirei și, potrivit fanilor ei de pe Twitter, este o adeptă fidelă a unui cont de Instagram numit The Poly Spot, care răspândește beneficiile poligamiei, ale relațiilor poliamoroase, ale cuplurilor care permit membrilor lor să aibă și alte relații. Pique poate face ceea ce a făcut întotdeauna, dar fără să rănească pe nimeni”, notează cei de la El Nacional, citați de Gazeta Sporturilor.