De ce folosește Răzvan Danciu atât de mult cuvântul „efectiv”

Răzvan Danciu a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România din cauza reacțiilor sale neașteptate din timpul concursului. Mai mult decât atât, fostul Războinic a devenit viral în spațiul public după ce a folosit în nenumărate rânduri cuvântul „efectiv”.

Răzvan Danciu a fost un adevărat personaj la Survivor România, acolo unde deși nu aducea foarte multe puncte pentru echipa sa, reușea să întrețină o atmosferă plăcută în junglă. După ce a fost eliminat din competiție, fostul Războinic a devenit viral pe rețelele de socializare, acolo unde se postează constant în ipostaze neașteptate.

Recent, Răzvan Danciu a celebrat Marea Unificare, chiar și din afara competiției. El și-a vopsit părul în nuanțe de albastru și roșu, iar acest lucru nu a putut trece neobservat de fani. (VEZI ÎN GALERIA FOTO CUM ARATĂ RĂZVAN DANCIU CU PĂRUL VOPSIT)

Multă lume s-a întrebat de ce folosește Răzvan atât de des cuvântul „efectiv”, iar răspunsul lui nu a întârziat să apară:





„În primul rând mi se pare că efectiv este cel mai mișto cuvânt românesc. Se potrivește cu orice propoziție, cu absolut orice spui. De exemplu: am fost pentru prima dată în club la 20 de ani VS am fost pentru prima dată în club la 20 de ani EFECTIV. În al doilea rând, mi se pare că întărește foarte mult ideea pe care vrei să o transmiți. De exemplu, una e să spui: la 20 de ani demonstrez mai multă educație decât tine, și altfel sună când spui: efectiv la 20 de ani demonstrez mai multă educație decât tine, efectiv. În concluzie, efectiv e un cuvânt genial pe care n-ai cum să nu îl folosești efectiv. Mi se pare wow! Cum să nu folosești efectiv?”, a spus Răzvan.

Sursă foto: Răzvan Danciu/Instagram, Răzvan Danciu/TikTok

