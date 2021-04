De ce nu dorm Melania și Donald Trump în același pat. Ce obiceiuri ciudate are fostul președinte al Americii

Relația lor a fost pusă sub lupă din 2016, când Donald Trump a câștigat alegerile și s-a instalat la Casa Albă. Melania l-a urmat cu greu, ce-i drept, iar presa a scris pagini întregi despre neînțelegerile dintre cei doi și situațiile stânjenitoare în care miliardarul a fost pus de soția sa.

Deși toată lumea se aștepta la un divorț după plecarea de la Casa Albă, cei doi sunt tot soț și soție în acte, dar dorm în continuare separat.

Potrivit cărții The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, Donald și Melania nu mai împart de ceva timp aceeași cameră. Printre motive ar fi și faptul că cei doi au gusturi diferite în materie de design. Donald vrea dormitor în nuanțe închise, în timp ce Melania preferă albul și culorile deschise.

Într-un interviu pentru GQ, Melania Trump a declarat că “secretul unei căsniciii fericite este faptul că ea și soțul ei folosesc băi separate. Se pare că fosta Prima Doamnă a Americii a uitat să menționeze că regula se aplică și în cazul dormitorului.





O sursă apropiată cuplului a declarat în trecut, că Melania și Donald Trump au dormitoare separate și nu dorm niciodată împreună.

Un alt obicei care ar putea s-o țină pe Melania departe de dormitorul soțului este faptul că acesta se trezește la 5.30 ca să urmărească știrile. “Majoritatea oamenilor nu se trezesc cu noaptea în cap ca să se uite la televizor sau să scrie pe Twitter. Așa că acesta poate fi un motiv pentru care Melania alege să doarmă separat”, declara în trecut un alt apropiat al cuplului.

În cartea Foc și furie – În interiorul administrației Trump, jurnalistul american Michael Wolff a scris despre alte obiceiuri ciudate pe care le are Donald Trump înainte de culcare. Potrivit acestuia, Donald Trump obișnuia să mănânce seara fast-food, în dormitor, și să se uite la trei televizoare simultan, scrie Metro. La începutul mandatului, fostul președinte al Americii se temea să nu fie otrăvit așa că prefera să-și comande burgeri și cartofi prăjiți de la un renumit lanț de fast-food.

