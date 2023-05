De ce nu va participa Sebastian Dobrincu la finala Survivor 2023. Motivul care l-a împiedicat să ajungă în Republica Dominicană

Cunoscut pentru succesul lui în afaceri, Sebastian Dobrincu este tânărul milionar care a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2023. După o scurtă perioadă petrecută în concurs, acesta s-a accidentat la picior și a fost nevoit să părăsească proiectul. Dobrincu a explicat de ce nu va participa la finala Survivor, în Republica Dominicană.

Chiar dacă nu este foarte activ pe rețelele sociale, asta nu înseamnă că Sebastian Dobrincu și-a luat vreo vacanță prelungită. Cel puțin asta dă de înțeles antreprenorul printr-un mesaj recent, adresat urmăritorilor lui.



„Nu prea ne-am văzut pe aici, în ultima perioadă, pe nicăieri ce-i drept. Am însă un motiv foarte bine întemeiat. Am o perioadă foarte aglomerată cu munca. Abia îmi găsesc timp pentru mine și pentrtu oamenii apropiați, d-apoi să mai stau și pe telefon. Am trei anunțuri importante de comunicat:

1. Pentru fanii Survivor: săptămâna asta are loc marea finală, iar surpriza pentru concurenții rămași în competiție este că toți ceilalți foști concurenți din acest sezon vor merge în Dominicană, să-i susțină în finală. După cum intuiți, eu nu am reușit să fac deplasarea. Am avut niște lucruri imposibil de amânat. Vreau să-mi exprim regretul în mod public. Voi fi cu siguranță trup și suflet pentru colegii mei, toți, războinici, faimoși. Îi voi susține de acasă.

2. Pentru fanii sportului și oamenii cu inimă mare, în general, pe 4 iunie la Cluj se organizează un cros caritabil, împreună cu fundația Metropolis. Vreau să vă invit public pe toți, să ne întâlnim în număr cât mai mare acolo și să alergăm cu un scop în plus, dincolo de cel egoist - al sănătății noastre, cu un scop caritabil.

3. Al treilea anunț și cel mai nișat de altfel. Pentru toți inginerii pasionați de machine learging, de deep learging - construim ceva fantastic, cu un potențial imens. Așa că, dacă vreți să lucrăm împreună dați-mi un mesaj și vă pun la curent. Acolo se duc toate orele mele din zi și din somn, și din noapte”, a spus Dobrincu.

De aproximativ doi ani, Sebastian Dobrincu formează un cuplu cu Ioana Ignat. Ei au colaborat la lansarea a două piese împreună – Inimă naivă și Weekend.

După accidentarea de la Survivor, Dobrincu a remarcat că spitalul din Republica Dominicană în care a fost internat este mai bine echipat decât multe spitale de stat din România. El a mărturisit că va continua să doneze bani pentru modernizarea instituțiilor medicale de la noi și îi încurajează pe români să facă la fel.

Carmen Dobrincu, mama lui Sebastian, a povestit mai multe detalii despre fiul ei din perioada adolescenței, subliniind cât de mult a muncit pentru situația materială de care se bucură în prezent. Citește mai multe aici.

