De ce și-a părăsit Anca Dumitra primul iubit: ”A fost dramatic”

Anca Dumitra, celebră pentru rolul Gianinuței din ”Las Fierbinți”, a știut de mică faptul că dorește să fie actriță.

Aceasta a declarat recent că, la doar 19 ani, a plecat din Craiova natală pentru a studia la Bucureși.

”Prima dată la teatru, ca simplu spectator, cred că am fost în gimnaziu. Eu, de mică, de la 5-6 ani, spuneam că o să fiu actriță. Mă uitam la „Dallas”, urmăream povestea, mama explicându-mi că de fapt ei sunt niște actori, care au alte vieți decât cele pe care le vedem noi. Nu știu ce am înțeles la 5 ani și ce răbdare a avut mama să-mi citească, să-mi explice, treaba e că mi-a intrat treaba asta în cap cu actoria și am ținut-o așa până în ziua de azi”, a declarat Anca Dumitra pentru Libertatea.ro

Actrița spune că adaptarea la viața din Capitală a fost dificilă, mai ales că a lăsat în urmă familia și un iubit.

”A fost o tranziție firească, îndelungată: dorul de părinți, dorul de iubit de la vremea respectivă că, vorba aceea, perioada liceului se terminase, prima iubire. Din punctul ăsta de vedere, a fost dramatic”.

La ora actuală, Anca Dumitra este o apreciată actriță de teatru și se bucură de aprecierea multor fani grației rolului din serialul PRO TV ”Las Fierbinți”.