De ce vrea Bianca Drăgușanu să își îndrume fiica să fie medic estetician

Bianca Drăgușanu a decis să își dea fiica la o școală de stat, nu în cadrul învățământului privat.

„Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta?"



"Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem."

„Mă consult cu tatăl fetiței, pentru că e importantă și părerea lui și de multe ori este un ajutor pentru mine în anumite circumstanțe. (…) Bianca Drăgușanu: „100% îmi cresc copilul singură, cu ajutorul mamei mele. Ea are totuși un tată care o iubește și care este alături de ea. Ar putea mai mult, dar dacă atât îi permite timpul… 100% îmi cresc copilul singură, cu ajutorul mamei mele și sunt foarte fericită pentru asta."

„Eu am reușit pe propriile forțe în viață, și ea ar putea să facă la fel”

În același interviu, Bianca Drăgușanu a dezvăluit despre Sofia că îi plac mult animalele, așa că își dorește să devină medic veterinar. „Indiferent ce își va alege, eu o voi susține. La ora asta ea își dorește foarte tare să fie medic veterinar. Probabil, pe parcursul vieții, o să o îndrum să fie medic estetician, să o opereze și pe mami. Dacă ar fi să ne întoarcem la regrete, poată ăsta ar fi unul dintre marile mele regrete, că nu am urmat o Facultate de Medicină. La cât sunt de pasionată de acest domeniu, cu siguranță îmi făceam un renume.”

