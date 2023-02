De e a plecat Anemona din trupa A.S.I.A? Artista revine la concertul din martie al formatiei 

Anemona Niculescu revine pe scenă cu trupa A.S.I.A, deși a fost părăsit trupa în plină glorie și s-a concentrat pe ce își dorea ea să realizeze.

Pe 6 martie 2023, Anemona o să fie una dintre fetele care vor cânta în spectacolul aniversar A.S.I.A, iar pentru VIVA a povestit de ce a ales să se retragă de fapt:

"Eu am plecat din A.S.I.A în plină glorie. A fost o decizie grea pentru mine. Pentru că, fiind atât de sus când am plecat, nu mi-a fost ușor să renunț. Dar eram în ultimul an la facultate și am preferat să reușesc să îmi fac lucrarea de licență și să merg mai departe, să nu îmi amân studiile, să merg cu trupa. Pentru că eu îmi doream să fiu actor, un actor care cântă. Și atunci, cu strângere de inimă, am renunțat la formație și am mers mai departe cu cariera mea."

Artista continua:

"Am fost angajată timp de 10 ani la Teatrul Național din București, ceea ce a fost un lucru foarte important pentru mine, pentru că eram cel mai tânăr actor angajat al Teatrului Național, la vremea aceea. Mulți actori și-ar dori să ajungă acolo și m-am simțit chiar binecuvântată că am reușit să intru printr-un concurs, la vremea aceea, pentru un rol. De asta spun că a fost din ce în ce mai bine, să nu zic mai bine."

"În prezent, predau la trei universități. Predau actorie la Facultatea de Arte a Universității Hyperion, predau engleză-termeni de specialitate și la Academia de Poliție din București și în Constanța, la Universitatea Maritimă."

"Fac naveta. Patru-cinci zile pe săptămână sunt la Constanța și două zile sunt la București. Acolo locuiesc cu copilul."

Anemona este astăzi și specializată în nutriție:

"Nu am spus, dar eu sunt și tehnician nutriționist. Am făcut o specializare, pe lângă celelalte două sau trei pe care le aveam, tocmai pentru că sunt pasionată de tot ce înseamnă sănătate și wellness și chiar spiritualitate, dacă vrei. Și încerc să îmbin tot ce înseamnă grija sau chiar armonia aceasta dintre corp, spirit și minte."

"Eu însămi cred în principiul că o minte sănătoasă e într-un corp sănătos'. Și așa că eu însămi am studiat foarte mult să ajung tehnician-nutriționist. Se numește tehnician, pentru că nu am făcut Facultatea de Medicină. Și atunci normal că, în primul rând, o aplic pe mine și familia mea și apoi pe prieteni și pe alții din jur care își doresc. Am drept de liberă practică. M-am tot gândit să deschid și un cabinet, dar nu știu când să mai fac și asta.În schimb, fac tabere pentru tineri sau tabere cu copii școlari, pe care îi învăț lucrurile acestea despre nutriție, despre o viață sănătoasă. Le concep un program sănătos de viață și, pe lângă acest aspect, le mai predau și teatru, și engleză. Mama mea mai predă engleză și, uneori, mai vin prietenii, invitații, care mai fac sporturi cu ei, arte marțiale sau salutul soarelui, fie alte minunății. Cred că o să aplic asta și pe adulți, în curând. Dar acum să văd cum o să îmi manageriez timpul."





Trupa A.S.I.A. se reunește fără Irina Nicolae pentru un concert de la începutul lui martie și de aici au apărut o mulțime de probleme. La podcastul lui Măruță, Irina a povestit:

„M-am simțit dezamăgită când am aflat de concert. Nu supărată, dezamăgită. Noi am fost ca o familie, am crescut, am stat, am petrecut o viață împreună ca și o familie. Mi s-a părut ciudat că atunci când se face un concert aniversar, pentru că așa s-a anunțat, eu am aflat din partea presei...De ce mi-am cumpărat bilet? Am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani...(...) Eu am făcut parte din trupa A.S.I.A., din perioada de aur a trupei A.S.I.A. și am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani, nu sunt 25. Probabil că de asta nu m-au invitat! (…) Oamenii se așteptau pentru că am primit telefoane după asta! Cum să nu vii? (…) Nu aș vrea să fiu rea acum, dar numește-mi tu o piesă de după mine!"

