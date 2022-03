De la mamă singură și falită, la influenceriță milionară. Natasha Graziano, femeia care și-a transformat radical viața

În vârstă de 32 de ani, Natasha Graziano, pe numele ei de scenă Natasha Grano, este “speakerul motivațional feminin numărul 1 sub 40 de ani”, conform unui clasament întocmit de Forbes.

Citește și Teoria conspirației. Chris Rock ar fi purtat un tampon pe față când a fost plesnit de Will Smith

În ultimii 4 ani, Natasha a ajuns un adevărat influencer, crescându-și followerii de pe Instagram de la câteva sute de mii la peste 10 milioane! Acum câștigă sute de mii de euro de pe rețelele de socializare, dar și din discursuri motivaționale.

Influencer și femeie de afaceri, Natasha Graziano este căsătorită cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe aplicația de social media Clubhouse, unde poți auzi doar vocea celor înscriși pe app.

“Vocea lui era atât de magică, încântătoare și blândă, încât am fost cucerită pe loc. Am interebat universul – să fie oar el alesul?”, a spus Natasha într-un material pentru New York Times.

Ceremonia lor de căsătorie a fost transmisă pe Clubhouse și astfel mii de oameni le-au putut fi alături.

Fost model, Natasha Graziano nu este însă la prima căsătorie. La 26 de ani s-a căsătorit cu bărbatul cu care era într-o relație de 3 ani, însă în mai puțin de un an au divorțat, iar ea a rămas mama singură.

„Îmi pierdusem tot business-ul legat de modelling și începusem să mă plimb pe străzile Londrei cu un nou-născut pe piept.” Plimbarea o făcea prin piețe, unde le oferea vânzătorilor bijuterii scoase dintr-un sac de gunoi. „Încercam să-mi vând lucrurile”, a spus ea. În plus, nu avea unde să locuiască și era datoare 30.000 de dolari.

S-a mutat în subsolul casei mamei ei. Cu un bebeluș mic, a început să studieze despre cum ar putea deveni un adevărat influencer pe Instagram și cum să câștige bani din conținut pe youtube.

Natasha a început să organizeze podcasturi motivaționale și s-a făcut repede remarcată și pe aplicația Clubhouse. În numai 4 ani, aceasta și-a transformat viața radical. Câștigă sute de mii de dolari, este o femeie admirată și îi motivează și pe alții să își urmeze visurile. Și-a făcut câteva operații estetice ca să se simtă bine în pielea ei, iar acum este și una din țintele paparazzilor. Nu pare prea deranjată, dimpotrivă :)

Aceștia au surprins-o la cumpărături într-un outfit nude de piele, care dădea impresia că este goală.

Vezi mai multe imagini în Galeria Foto de mai jos.