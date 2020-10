De nerecunoscut! Cum arăta milionarul Dan Bilzerian fără barbă

La 39 de ani, Dan Bilzerian este multimilionar, cu peste 40 de milioane de urmăritori pe social media.

Reputația acestuia de playboy este binecunoscută și apreciată, acesta postând constant imagini care descris stilul său de viață, luxos și decadent în același timp.

Poate că, la ora actuală, Dan Bilzerian pare bărbatul ideal pentru multe femei, însă lucrurile nu au stat dintotdeauna așa. Într-o postare pe Twitter, acesta mărturisește: ”Acum câțiva ani, înainte să am barbă, femeile mă foloseau doar pentru sex, dar nu voiau să fie iubitele mele”.

10 yrs ago before I had a beard, when girls just used me for sex and didn't want to date me #IMissThoseDays pic.twitter.com/4t3Ym45Fgl