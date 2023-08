De ziua lui Michael Jackson, Bogdan Ioan aduce un tribut marelui artist, prin lansarea unui videoclip special

Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oară în 2018, când a uimit publicul român cu prestația sa și a câștigat concursul de talente Vocea României.

Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibilă, iar prima sa apariție în concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube până în prezent. Momentul său a intrat în topul global The Voice Top 10 Acts, demonstrând că talentul său depășește granițele țării. Artistul are o relație specială cu muzica lui Michael Jackson, despre care spune că i-a schimbat viața.

„Pe Michael Jackson l-am simțit ca pe un membru al familiei, un frate mai mare, un mentor. Pot spune răspicat că el este motivul pentru care eu sunt acum în industria muzicală, iar omul Bogdan Ioan, pe lângă educația primită de la părinți, a fost format și de Michael prin exemplul de modestie, bun simț și profesionalism. Mulțumesc, Michael, pentru tot! Am realizat acest video live session Michael Jackson pentru a-l sărbători pe marele artist al muzicii pop și totodată vreau să fie un cadou pentru urmăritorii mei care m-au susținut încă de când am participat la concursul de talente Vocea României.”, a declarat Bogdan Ioan.

Pentru că ziua de 29 august este o zi specială pentru fanii Michael Jackson, ziua de naștere a megastarului, Bogdan Ioan marchează acest moment cu un medley cu piese de top din repertoriul marelui artist, spre deliciul ascultătorilor. Materialul a fost înregistrat în regim de live session, iar artistul oferă fanilor un adevărat show de dans și muzică bună, care îi vor transporta pe urmăritori în lumea muzicii regelui pop.

„29 august este o zi specială pentru mine, fiind ziua în care s-a născut una dintre cele mai importante persoane care și-au pus amprenta asupra vieții mele, după familie, cel ce avea să îmi schimbe cursul vieții până la urmă, iar acea persoană este nimeni alta decât megastarul Michael Jackson. Vreau să marchez această zi cu un live session ce cuprinde o parte dintre piesele lui prin care îmi arăt respectul și recunoștința față de el pentru tot ce a însemnat atât ca artist cât și ca om și mai ales pentru impactul pe care l-a avut în drumul meu în viață și în carieră. Nu pot să exprim în cuvinte ce pasiune am avut pentru el, de când l-am descoperit îi ascultam piesele și eram hipnotizat de muzică, de coregrafiile spectaculoase și clipurile care au făcut istorie. Primul contact cu muzica lui a fost destul de devreme, pe la 4 ani, când priveam la TV noul clipul piesei They Don't Care About Us. Pasiunea a ajuns la nivel de obsesie în adolescență, pe vremea când apăruse YouTube-ul, pentru că am avut deodată acces la absolut tot ce există cu el de la concerte live, interviuri, de la clipuri cu el în care arăta cum a ajuns să creeze o anumită piesă până la imagini cu omul Michael Jackson din arhiva sa personală. Din momentul acela numai despre el vorbeam zilnic. Prima dată am învățat să dansez ca el, repetam în fiecare seară după ce veneam de la școală și erau nopți când stăteam până la 3 dimineața repetând mișcările lui, iar tot ce repetam acasă puneam în scenă în cadrul spectacolelor cu ocazia sărbătorilor organizate de Liceul Teoretic Ovidius, unde învățam. Ce mi se pare mie foarte tare în toată călătoria aceasta este faptul că eu nu știam că pot cânta până la 17 ani când mi-am zis într-o zi că vreau să cânt ca el. Am zis că trebuie să reușesc asta și am început studiul acasă de atunci, continuând în facultate la serile de karaoke și culminând cu momentul viral de la Vocea României. E de neexplicat pentru mine cât de mult seamănă timbrul meu cu al lui, mai ales că eu nu încerc să îi imit timbrul în mod voit, vine natural. Datorită lui am renunțat la arhitectură și am pornit pe acest frumos drum al muzicii.”

Video-ul live session Michael Jackson este doar primul dintr-o serie de videoclipuri pe care Bogdan Ioan plănuiește să le lanseze toamna aceasta pe canalul său de YouTube.

Vezi Live Session Medley Michael Jackson aici:

https://youtu.be/cF3gVMyMa78?si=SgGiUXWYankk8khy

Bogdan Ioan Online:

➤ Instagram: https://www.instagram.com/bogdan_ioan_official/

➤ Facebook: https://www.facebook.com/bogdanioanofficial

➤ TIK TOK: https://www.tiktok.com/@bogdan.ioan.official.ro