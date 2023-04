Decernarea Premiilor Gopo și festivalul Beach, please! se văd, LIVE, pe VOYO!

VOYO aduce o serie de surprize abonaților. În această săptămână, serialul FBI, filmul ”Crai nou”, cel mai important eveniment al cinematografiei românești și primul festival al verii – toate sunt disponibile pe platforma online.

Cele mai importante realizări cinematografice din acest an vor fi premiate astăzi, 25 aprilie, de la ora 19:00, în cadrul celui mai prestigios eveniment de acest gen, realizat în România: Gala Premiilor GOPO. VOYO transmite LIVE decernarea, iar Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor PRO TV de noapte, îi va aștepta pe cineaștii nominalizați și invitați pe covorul roșu. ”Eu sunt foarte entuziasmată să fac și anul acesta interviurile la cald, de pe covorul roșu, la Premiile Gopo. Un an atât de efervescent în cinematografia românească, cu 37 de filme în competiție și cu nominalizări atât de provocatoare. Gândiți-vă că la categoria cea mai bună actriță în rol principal avem două surori, tinerele Ioana și Mara Bugarin, care concurează practic una împotriva celeilalte. Abia aștept să le surprind emoțiile de dinainte de gală, lor și celorlalți actori, regizori, scenariști care s-au remarcat anul trecut”, a spus Amalia Enache.

Primul festival muzical de amploare are loc în perioada 27-30 aprilie, la Costinești. Peste 150.000 de tineri sunt așteptați la Beach, please!, iar în acest an, toți românii vor putea vedea concertele artiștilor favoriți, în direct, pe VOYO. Timp de patru zile, pe scenă vor urca 6IX9INE, DaBaby, Central CEE, NLE Choppa, B.U.G. Mafia, Afrojack, Vinai, Ian, INNA, Spike, Irina Rimes, Nane, YNY Sebi și mulți alții.

VOYO le-a pregătit abonaților și alte producții de succes: FBI și Crai nou

Nominalizat la 6 categorii în cadrul Galei Gopo 2023, filmul Crai nou, regizat de Alina Grigore, este disponibil acum tuturor abonaților VOYO. Pelicula spune povestea unei tinere din mediul rural, care vrea să scape dintr-un anturaj abuziv. Irina, o tânără de 22 de ani, mezina unei familii disfuncționale, cu tată absent și o mamă bolnavă, este dominată de unchiul și mătușa ei, care se opun celui mai mare vis al fetei: acela de a studia la București.

Cum funcționează divizia de criminalitate a biroului federal de investigații? O mână de oameni își riscă viața pentru a proteja orașul și țara de amenințări. O poveste captivantă despre curaj, în curând, în serialul FBI, pe VOYO.

VOYO – Let’s VOYO!