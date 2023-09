Decizie definitivă în cazul lui Călin Donca. Milionarul rămâne în arest preventiv

Călin Donca rămâne în arest, după ce Curtea de Apel Brașov a respins contestația făcută de omul de afaceri. Magistrații au decis, în schimb, să o lase în libertate pe contabila milionarului. Ea va fi cercetată sub control judiciar.

Milionarul, arestat preventiv pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital, rămâne în arest, a decis Curtea de Apel Brașov, care i-a respins contestația.

DIICOT îl acuză pe Călin Donca de un prejudiciu de peste 4 milioane de lei creat bugetului de stat prin evaziune, dar și că ar fi înșelat cu 700.000 de dolari cumpărători ai unei criptomonede create de el.

Milionarul va mai rămâne în arestul IPJ Brașov. Aceeași decizie au luat judecătorii și pentru Ileana Buzatu, una dintre partenerele de afaceri ale lui Donca. În schimb, Elena Dobre, contabila firmelor lui Călin Donca, va fi eliberată din arest preventiv și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit brasov.net.

„În baza art. 425/1 al.4, 7 pct.2 lit.a Cod de procedură penală admite contestaţia formulată de inculpata Dobre Iulia-Elena împotriva încheierii nr.158/UP/19.09.2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Braşov pronunţată în dosar penal nr. 4203/62/2023, pe care o desfiinţează în parte, sub aspectul soluţiei de admitere a propunerii de arestare preventivă faţă de această inculpată şi rejudecând în aceste limite dispune: În baza art. 204 al.12 Cod procedură penală rap. la art.227 al.2, art. 202 al.4 lit.b , art. 211 şi urm. Cod procedură penală respinge propunerea D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Brașov de arestare preventivă a inculpatei Dobre Iulia-Elena şi ia faţă de aceasta măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 26.09.2023. În baza art. 215 alin. 1 cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Braşov – Biroul Supravegheri Judiciare conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Braşov decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu inculpaţii Donca Oncioiu Călin, Buzatu Ileana-Oana, cu numiţii Apetri Răzvan Costinel, Donca Oncioiu Orianda Giorgiana şi Chelu Bogdan Ştefăniţă c) să comunice periodic, respectiv lunar, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Desemnează ca organ însărcinat cu supravegherea inculpatei Dobre Iulia-Elena pe durata măsurii IPJ Braşov – Biroul Supravegheri Judiciare. Dispune comunicarea prezentei hotărâri inculpatei şi instituţiilor prevăzute în art. 215 al. 5 Cod procedură penală. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Dobre Iulia-Elena sub control judiciar, dacă nu este reţinută sau arestată preventiv în altă cauză. Respinge contestaţiile formulate de inculpaţii Donca Oncioiu Călin – şi Buzatu Ileana-Oana împotriva aceleiaşi încheieri. În baza art.275 alin.2, 4 Cod procedură penală obligă inculpaţii Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana să plătească fiecare statului câte 200 lei cheltuieli judiciare. În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, este soluția Curții de Apel Brașov.

Sursă foto: Instagram/ Captură brasov.net

VEZI ȘI VIDEO