Deea și Dinu Maxer, tentativă de împăcare înainte de divorț! Dezvăluirile artistului: „Nu ne mai certam”

Deea și Dinu Maxer au anunțat că divorțează la sfârșitul lunii trecute, dar înainte de separarea legală, cei doi artiști ar fi avut mai multe tentative de împăcare!

După un mariaj de 18 ani și doi copii, Dinu și Deea Maxer au decis, de comun acord, să divorțeze. Artiștii au custodie comună, doar că Andreas a rămas la tatăl lui, iar Maysa cu mama sa. Toți patru locuiesc în același bloc, la distanță de câteva apartamente unii față de ceilalți.

Despre despărțirea care a șocat o țară întreagă s-au vorbit multe, dar puțini sunt cei care știu că artiștii au avut mai multe tentative de împăcare înainte de marele anunț. Au încercat să se iubească ca la început, să își rezolve problemele și să-și salveze căsnicia, dar se pare că pentru acest lucru nu s-a mai putut face nimic.

„După ce ne-am separat, din cauză că lucrurile au intrat în normal, nu ne mai certam, au fost două încercări de împăcare și nu s-a reușit și în momentul ăla am realizat și eu, Deea realizase înainte că nu se mai poate face nimic.

Am încercat o discuție profesionistă fără niciun rezultat. Am încercat să ne iubim, să facem mai mult decât făceam înainte și ne reproșam că e prea puțin. Ne-am acordat mai mult timp unul altuia, gesturi de tandrețe, gesturi romantice, mese împreună, plecări, lucruri de genul ăsta”, a spus Dinu Maxer conform spynews.ro.

Dinu Maxer a mărturisit, de asemenea, că el este cel vinovat pentru despărțire, asta pentru că „a fost prea puțin romantic”. Recunoaște că a luptat cot la cot cu soția sa pentru a salva mariajul, dar în final au ajuns la aceeași concluzie.

„Cred că am fost prea puțin romantic. Nu am dus niciodată acasă flori. Ulterior, făceam asta. (…) Am luptat împreună. Amândoi am încercat, dar nu am mai reușit”, a mai dezvăluit artistul.

Sursă foto: Arhivă