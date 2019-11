Demi Lovato însărcinată? Reacția fanilor vedetei pe contul ei de Instagram

La un an de când Demi Lovato a luat o supradoză, Demi Lovato și-a schimbat stilul de viață și a devenit o fire mai activă, cel puțin pe rețelele de socializare.

După ce și-a oficializat relația cu modelul internațional Austin Wilson, Demi Lovato și-a șocat fanii cu noua sa fotografie postată pe contul ei oficial de Instagram. Vedeta a încărcat o poza în care apare însărcinată, moment care și-a surpins fanii. "Am fost șocat pentru un moment" sau "Ești gravidă?" au fost unele din comentariile lăsate de fanii lui Demi Lovato

Însă, totul a fost o glumă. Demi Lovato s-a întors pe platourile de filmare, pentru serialul "Will and Grace" , unde va juca rolul lui Jeeny, o tânără care va intra în viața lui Will, personajul principal.

Demi Lovato pare împăcată cu ea însăși. Recent, vedeta, care încă din adolescență se luptă cu kilogramele în plus, a postat pe Instagram o imagine needitata cu trupul său.









Îmbrăcată în costum de baie, Demi Lovato arată lumii întregi că este o femeie ca oricare alta, cu probleme cu greutatea și cu celulită.

“Aceasta este cea mai mare frică a mea. O imagine cu mine în bikini, needitata. Și ghici ce, am celulită! M-am săturat să îmi fie rușine de corpul meu, să îmi editez pozele (da, celelalte poze cu mine în bikini sunt editate , urăsc că am făcut asta, dar e adevărat) ca alții să creadă că eu corespund standardelor lor de frumusețe. Dar aia nu sunt eu”, a scris Demi.

