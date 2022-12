Denis Hanganu a câștigat premiul Actorul Anului, la Gala I Success. Primele declarații ale actorului principal din CLANUL

Denis Hanganu, unul dintre actorii principali din serialul fenomen, CLANUL, a câștigat aseară (14 decembrie) premiul pentru Actorul Anului, la Gala I Success! În cadrul aceleiași gale, Theo Rose a fost recompensată cu premiul Artistul Anului

„A fost un an de-a dreptul extraordinar”, a dezvăluit Denis Hanganu la scurt timp după ce a primit premiul. Anul 2022 a fost încununat cu succes încă de la început.

„A pornit odată cu etapele de casting ale serialului Clanul și a continuat cu primirea veștii că am luat rolul principal în proiect . Ulterior, au început filmările și am depus cu pasiune o muncă absolut colosală pentru a reuși să livrăm celor de acasă cel mai bun serial românesc difuzat pe TV. În paralel, am continuat cu spectacolele de teatru și cu repetițiile pentru noi proiecte ce vor avea premiera în 2023. Obositor, dar plin de adrenalină și reușite.

Cam așa a fost anul ăsta, iar răsplata n-a întârziat să apară. Mai întâi a fost feedback-ul pozitiv și fabulos din partea oamenilor vizavi de itinerariul personajului Tudor Achim și maniera în care am abordat, respectiv jucat, rolul, iar acum a venit și acest tip de recunoaștere care mă face să fiu extrem de bucuros. Înseamnă că cei care m-au urmărit în tot acest parcurs au apreciat în mod sincer ce am realizat.

Mulțumesc pe această cale organizatorilor Galei I Success România și, totodată, celor care îmi trimit mereu mesaje de susținere și apreciere. Una peste alta, este măgulitor pentru mine să primesc un astfel de premiu (Actorul anului) și sunt absolut recunoscător pentru ce mi se întâmplă. Doamne ajută ca anul 2023 să fie la fel sau chiar mai bun”, a spus Denis Hanganu.