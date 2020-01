Dennis Quaid vrea să plătească o pensie alimentară mai mare pentru copiii săi. Ce a cerut în instanță

În vârstă de 65 de ani, Dennis Quaid a ajuns la un nivel al veniturilor care îi permite să contribuie mai mult la creșterea copiilor pe care îi are cu fosta soție, Kimberly Buffington.

Când alții fac eforturi să reducă nivelul pensiei alimentare, actorul Dennis Quaid a depus o cerere în instanță pentru majorarea contribuției sale la creșterea gemenilor Zoe și Thomas.

Actorul american avea o înțelegere cu fosta soție, Kimberly Buffington, care prevedea achitarea unei pensii alimentare de 13.750 de dolari pe lună, în cazul în care veniturile sale nu depășeau 1,3 milioane de dolari pe an.

Acum, însă, actorul de 65 de ani a ajuns la venituri anuale de peste 6 milioane de dolari, scrie TMZ. El a considerat că e cazul să plătească mai mult pentru Zoe și Thomas, gemenii de 12 ani pe care îi are cu fosta parteneră de viață.

Gemenii lui Dennis Quaid, în 2013. Actorul se afișează rar cu ei, în public. FOTO: Profimediaimages.ro

Însă, în documentele depuse la tribunal, actorul a cerut o ajustare „echilibrată” a contribuției sale: nu neapărat direct proporțională cu veniturile sale actuale, ci bazată pe nevoile reale ale copiilor.

Dennis Quaid, iubită cu 39 de ani mai tânără

Dennis Quaid a divorțat de cea de-a treia sa soție în 2018. La nici un an de la finalizarea divorțului, actorul american s-a cuplat cu o tânără de 26 de ani. Laura Savoie, care urmează un program de doctorat la Universitatea din Texas, i-a devenit logodnică în luna octombrie a anului trecut.

Actorul de 65 de ani a declarat că e gata să se căsătorească a patra oară, iar iubita sa actuală este partenera perfectă.

El le-a răspuns foarte elegant celor care l-au criticat pentru această relație cu o femeie atât de tânără, pe care unii o consideră „nepotrivită”.

„Nu am căutat această diferență de vârstă sau pe cineva chiar foarte tânăr în comparație cu mine. Am cunoscut-o la un eveniment, apoi relația a evoluat. Nu poți controla de cine să te îndrăgostești”, a spus actorul într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Globurile de Aur 2020 - O noapte de neuitat