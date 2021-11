Departe de imaginea perfectă de pe Instagram. Vedetele, suprinse de paparazzi fără machiaj

În reviste sunt perfecte, dar în realitate au și ele zile mai puțin bune. Vedetele de la Hollywood știu că trebuie de păstreze aparențele, însă câteodată nu ai nici ele chef să se macheze sau să se îmbrace spectaculos, ca pe scena sau pe covorul roșu.

Iar cum paparazzii sunt mereu pe urmele lor, câteodată și starurile sunt surprinse în ipostaze nu tocmai măgulitoare. Cu cearcăne, riduri și alte mici imperfecțiuni.

Denise Richards, fosta soție a lui Charlie Sheen, a avut ghinionul să dea nas în nas cu paparazzii, într-una din zilele în care poate nu era chiar în cea mai bună formă. În urma cu 17 ani, Denise Richards reprezenta idealul de frumusețe pentru multe femei și o adevărată fantezie pentru majoritatea bărbaților :) În prezent, la 50 de ani, actrița care a jucat în The World Is Not Enough nu și-a pierdut farmecul, în ciuda greutăților la care a supus-o o căsătorie eșuată cu controversatul Charlie Sheen.

Nici Pamela Anderson n-a fost mai norocoasă, însă nu pare prea stresată de faptul că paparazzii o fotografiază fără machiaj.

Fabuloasa Cindy Crawford nu încetează să ne uimească cu look-ul său nici la 55 de ani. Însă câteodată paparazzii nu o fotografiază chiar din cele mai flatante unghiuri.



Sunt unele vedete care postează imagini în care apar nemachiate pe rețelele de socializare. Cum ar fi Cardi B sau Lady Gaga.

Intră în GALERIA FOTO de mai jos să vezi cum arată vedetele fără machiaj.



Sursa foto: PROFIMEDIA