Depeche Mode sold-out pe Arena Națională din București

Depeche Mode a susținut miercuri seară, 26 iulie, pe Arena Națională din București, concertul din cadrul turneului mondial Memento Mori, un eveniment sold-out, cu 45 de mii de fani prezenți.

După 6 ani de la ultimul lor concert în România, care a avut loc pe BT Arena Cluj, Depeche Mode și-a întâmpinat din nou fanii într-un spectacol de neuitat, de data aceasta la București, pe Arena Națională. Turneul Memento Mori marchează cea de-a 19-a serie de concerte a trupei britanice, care continuă să cucerească inimile publicului din România cu muzica lor inconfundabilă.

Entuziasmul fanilor veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate, a fost copleșitor. Mulți dintre ei s-au adunat nerăbdători în fața porților Arenei Naționale încă de la ora 12, purtând tricouri cu trupa lor preferată și fredonând cele mai cunoscute piese Depeche Mode.

Seara a debutat cu un concert al trupei Hælos din Londra, care a încântat publicul cu prestația lor, începând cu ora 19:45. Momentul mult așteptat a sosit în jurul orei 20:50, când membrii trupei Depeche Mode au urcat pe scenă sub aplauzele și strigătele de bucurie ale fanilor.

Piesa "My Cosmos is Mine," prima de pe cel de-al 15-lea album de studio, Memento Mori, a deschis cel de-al patrulea concert Depeche Mode din România, urmat de cel mai recent single lansat, Wagging Tongue, de pe același album.

În ciuda ploii torențiale, fanii au rămas nemișcați pentru concertul care a durat 2 ore și un sfert. Seara a fost dominată de energia fără limite și mișcările de dans caracteristice lui Dave Gahan, care a captivat publicul încă o dată într-un concert de neuitat.

Cel mai emoționant moment al serii a fost când Depeche Mode a început să cânte World in My Eyes, dedicată în totalitate regretatului Andy Fletcher, iar imaginile alb-negru au fost proiectate pe ecranele scenei, iar întreaga Arenă a fost copleșită de emoție.

De-a lungul piesei Enjoy the Silence toate luminile telefoanelor de pe Arenă au rămas aprinse, iar Dave a lăsat publicul să fredoneze versurile împreună cu ei. 45.000 de oameni au cântat în cor: ’’Words are very unnecessary. They can only do harm’’.

Pe măsură ce concertul se apropia de final, iar ecourile piesei Just Can't Get Enough răsunau pe Arena Națională, publicul nu înceta să se bucure și să aplaude.

Trupa Depeche Mode a încheiat seara cu Personal Jesus, una dintre cele mai cunoscute piese ale lor, care a marcat adolescența și tinerețea multora dintre cei prezenți pe Arena Națională.

Fanii prezenți aseară pe Arena Națională au fost martorii unui spectacol de neuitat și a unei călătorii muzicale emoționante alături de trupa lor preferată, Depeche Mode.



Evenimentul a fost organizat de Emagic și Live Nation.