Descoperire extraordinară într-o piramidă aztecă, veche de 2000 de ani. Ce au găsit arheologii

Civilizația aztecă a captivat imaginația a milioane de oameni din toată lumea. La un moment dat în istorie, aceștia se numărau printre cei mai avansați oameni de pe planetă, cu realizări uimitoare în știință și medicină.

Au construit orașe pentru sute de mii de oameni, au creat sisteme complexe de irigație... dar, la începutul secolului 16, după ce spaniolii au ajuns pe țărmurile Americii Centrale, măreața civilizație a fost îngenuncheată și pierdută pentru totdeauna.

Orașul antic Teotihuacan este studiat de ani buni de arheologi, iar o descoperire surprinzătoare, făcută chiar sub cea mai mare piramidă din oraș, Piramide Soarelui, este explorată într-un documentar Discovery, ”Shocking Artefacts And Human Remains Found In 2000 Year Old Pyramid”.

Aici, arheologii ajung într-un tunel despre care se credea inițial că este o peșteră naturală. Cu toate acestea, s-a dovedit un pasaj construit de mâna omului, la capătul căruia au găsit o cameră elaborată, în formă de trifoi.

Descoperirea a fost doar începutul: un alt tunel a fost descoperit sub piramida Șarpele cu pene. Acesta părea neatins de hoți, arheologii găsind mai bine de 100.000 de obiecte diferite.

Nederanjate de 1.800 de ani, obiectele stăteau exact așa cum au fost aranjate inițial, ca ofrande aduse zeilor. Unele dintre acestea era dinți de crocodili, cristale în formă de ochi sau sculpturi înfățișând jaguari.

De asemenea, au fost găsite sute de schelete umane, care pot fi evidența unui sacrificiu macabru, cel mai mare indiciu fiind felul în care oasele erau așezate.

Astfel, în piramida Șarpelui cu pene, în centru, zace ”secretul ei întunecat”: 20 de schelete, aproape intacte, aranjate în ceea ce pare un ”model simbolic”.

Acestea nu sunt singurele, în total, 260 de trupuri au fost găsite, ceea ce face ca piramida să fiu un mare mormânt comun.

Foto: Getty; YouTube