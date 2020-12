Despărțirile anului 2020. Ce cupluri celebre din România și-au spus "adio" în pandemie

Anul 2020 a fost unul greu pentru majoritatea dintre noi. O încercare mare a fost și pentru cupluri, care au petrecut mai mult timp împreună, din cauza pandemiei care ne-a obligat să stăm mai mult în case. Și cuplurile celebre din România au fost afectate și multe au ales să-și spună adio.

Acest an a venit cu multe surprize neplăcute în showbizz, mai multe vedete anunțându-și despărțirea.

Andreea Bălan și George Burcea și-au spus adio la începutul anului 2020

Vestea despărțirii Andreei Bălan de George Burcea a surprins pe toată lumea. Deși păreau fericiți din exterior, cei doi aveau multe nemulțumiri unul față de celălalt, pe care, ulterior, și le-au declarat și în presă. Cei doi au împreună două fetițe, Clara Maria și Ella Maya, care momentan au rămas la Andreea Bălan, până se definitivează divorțul.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după 5 ani de relație

În luna iunie, Răzvan Simion recunoștea public că nu mai este cu Lidia Buble. Cei au trait timp de 5 ani o frumoasă poveste de dragoste, iar artista se gândea chiar și la copii. “Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat", a fost mesajul prezentatorului pe rețelele sociale

Bănel Nicoliță a divorțat de soția sa, Cristina, după 6 ani de căsnicie

Fostul fotbalist a dezvăluit în luna august că divorțul de Cristina s-a finalizat, dar ei erau despărțiți de de mai bine de 2 ani. Cei doi au vrut să păstreze aceste detalii departe de presă. „Trebuie să vă spun că eu și Cristina nu mai suntem oficial soț și soție din februarie, acest an, dar nu mai formăm un cuplu de peste doi ani și jumătate, aproape trei. Însă, eu și Cristina ne vom preocupa de cei doi copii ai noștri, cărora vrem să le oferim tot ce putem. Pentru ei vom face totul. În rest, fiecare cu viața lui”, a declarat Bănel Nicoliță.

Cornel Ilie a divorțat de soția lui, Eliza

În luna septembrie, Cornel anunța pe rețelele sociale că s-a despărțit de soția lui, Eliza, după 5 ani de mariaj. „Din Poveste a rămas O veste”, a scris solistul trupei Vunk pe Instagram, unde a anunțat că a divorțat amiabil de Eliza Suditu. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2015 și au împreună doi copii.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au încheiat povestea de dragoste zbuciumată

Nu este un secret că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit de nenumărate ori, ba chiar au și divorțat, și nici faptul că Bianca a zis de foarte multe că decizia este finală și…nu a fost. De data aceasta, se pare că cei doi chiar au ales să își vadă de viețile lor. În prezent, Alex Bodi are o relație cu rusoaica Daria Radionova, iar Bianca Drăgușanu se plimbă pe la Dubai, în interes de faceri, părând foarte fericită.

Andrei Ștefănescu a divorțat de soția lui, Antonia

În luna noiembrie, Andrei Ștefănescu a anunțat că el și soția lui au divorțat, după 7 ani de relație, dar la un an de când se căsătoriseră. Cei doi au împreună un băiețel, Ayan, care a rămas în custodia mamei. Artistul a făcut anunțul pe facebook, dezvăluind că această decizie a fost luată de comun acord.

Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri separte

Sfârșitul acestui an a venit cu cel mai neașteptat divorț. În luna noiembrie, Pepe a mărturisit pe vlogul său că el și Raluca au decis să meargă pe drumuri separate. De aproximativ opt ani, cei doi formau un cuplu și părea că se iubesc în continuare la fel de mult ca în prima zi. „Vreau să fac un anunţ extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, totodată, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge acelaşi drum. Mai exact, vom divorţa în curând”, a declarat artistul. Cei doi au împreună două fetițe.

Grasu XXL și Laura Andreșan s-au despărțit după 12 ani de relație

Începutul lunii decembrie a adus un alt anunț surprizător. Grasu XXL și Laura Andreșan s-au despărțit după 12 ani de relație. Anunțul a fost făcut chiar de către artist pe contul său de Instagram. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de un an și jumătate. “Eu şi Laura ne-am despărţit, este adevărat. Avem împreună o minune de fetiţă pe care o să o creştem împreună. Astfel, v-aş ruga să ne respectaţi intimitatea în momentele astea dificile”, a scris Grasu XXL pe Instagram.

Oana Roman s-a despărțit de soțul ei, Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei și-au spus „adio”, în luna decembrie, după 6 ani de mariaj, în care au întâmpinat multe dificultăți. Cei doi au avut un mariaj tumultuos, presărat cu despărțiri și împăcări repetate. De această dată, după cum a declarat chiar Oana, ruptura dintre cei doi ar fi definitivă. Oana Roman și Marius Elisei au împreună o fetiță, Isabela, în vârstă de 6 ani.

