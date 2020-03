Dezvăluirea uluitoare făcută de fostul director de la Facebook. Ce se întâmplă cu copiii care stau pe această rețea

Un fost director face o dezvaluire foarte interesanta.

Sean Parker este unul dintre fostii directori de la Facebook si unul dintre fondatorii companiei. Acesta a dezvaluit un lucru ingrijorator intr-un interviu acordat recent.

Parker a vorbit cu jurnalistii de la The Guardian si a rostit o fraza interesanta. Acesta a spus ca "doar Dumnezeu stie ce le facem acestor copii".

Acesta a explicat apoi ca Facebook-ul si retelele de socializare in general afecteaza creierul celor care le folosesc si in special pe al copiilor.

"Facebook iti schimba comportamentul social, felul in care te integrezi in societate. Le afecteaza creierul copiilor in diferite feluri", a spus acesta.

Parker ii sfatuieste pe parinti sa le limiteze copiilor timpul petrecut pe retelele de socializare si sa ii faca sa interactioneze cat mai mult cu lumea "reala".