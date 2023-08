Dezvăluiri picante. ”Robbie Williams s-a culcat cu toate fetele de la Spice Girls, mai puțin cu mine!”

Una dintre cele mai controversate afirmații a starului Robbie Williams, care a cântat aseară la București, a fost că a avut aventuri de o noapte cu patru dintre cele cinci membre ale formației Spice Girls.

În cartea ei, ”Who I Am”, Mel C a vorbit despre relația ei cu artistul, mărturisind că nu l-a avertizat că va scrie despre el. ”Nu i-am zis dinainte că voi scrie despre felul cum s-a purtat de-a lungul anilor. La fel ca și noi, relațiile vin și pleacă.

La acel moment, chiar a durut, dar o dată ce treci peste, nu mai simți nimic”

Acum câțiva ani, Robbie a încercat să infirme zvonul pe care tot el în lansase: ”La un moment dat, într-un turneu, am spus: sunt foarte norocos că am fost în Take That și în patru din cele cinci Spice Girls. A fost introducerea pentru piesă și doar o glumă, doar că gluma a mers prea departe.

Aș vrea să le cer scuze membrelor Spice Girls, soților și iubiților lor”.

Mel B i-a dat atunci un răspuns public și foarte sugestiv, care mai degrabă a confirmat că e vorba de o situație reală decât o glumă.

”Mi-a cerut scuze pentru prostia asta, pentru că spus că a fost cu toate cele cinci Spice Girls. Ar fi vrut el! Eu am fost singura cu care nu a fost. Este doar un prieten. Bleah!”.

Foto: Getty