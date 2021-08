Dia de la 5GANG: "Showbiz-ul este o industrie dură și plină de falsitate"

„Prinţesa din 5GANG” a mai mărturisit:

„Nu m-am gândit. Este o industrie dură și plină de falsitate, dar atâta timp cât tu ești puternic și nu lași “faima” să te schimbe, sunt de părere că rezisti ușor. Cât despre un job normal, da. M-aş vedea. Nu este o rușine. Orice ban făcut cinstit este o mândrie.

Mama m-a învățat de mică să fiu muncitoare și să mă mulțumesc cu ce am. Dacă ar pica toată treaba, am diploma de bac și bănuiesc ca m-aș descurca cu cunoștințele mele în anumite domenii. Nu îmi fac griji. (...) Sunt de părere ca toți avem momente grele în viața si depinde de noi dacă vrem sau nu să trecem peste. Dumnezeu îți dă cât poți duce. Am avut multe. Cred că sunt challenge-uri și chiar dacă pe moment sunt grele, îmi place sa câștig. mi-am promis mie că nu o să mai las pe nimeni să mă tragă în jos sau să mă facă să par ceea ce nu sunt."