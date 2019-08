Diana Dumitrescu în costum de baie. Cum arată actrița în a opta lună de sarcină

Diana Dumitrescu , actrița telenovelelor românești, va deveni mămică în luna septembrie.

Diana (35) este nerăbdătoare să-și cunoască viitorul băiețel: "Am avut o sarcină ușoară și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru minunea din pântecele meu. Să ne țină sub grija Lui până la sfârșit! ", declara actrița recent pentru Perfecte.ro

Frumoasa actriță a postat pe contul personal de Instagram o fotografie cu ea în costum de baie iar reacțiile fanilor au fost foarte pozitive:

ruxandra_alina: Ce frumoasa esti. cand nasti? ; snuggle.and.love: Arati fabulos ! ; cristinarox.ana:cea mai frumoasa mămica ❤️

„Deocamdată nu prea mai am voie să fac nimic. Mă aplec foarte greu, nu am voie să mă plimb. Am fost acum la Lisabona şi am zis măcar aşa puţin să mă plimb. Am mers foarte puţin pe jos.

O să plec iarăşi, dar mai la plajă. O să stau sub umbrelă. Am voie să beau apă, beau cafea dimineaţa, este un tabiet la care n-am putut să renunţ. Am mai băut două degete de vin la o cină, mi-a zis doctoriţa că e ok”, a declarat Diana Dumitrescu

Regina telenovelelor trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actualul soț, Alin Boroiu. Cei doi au făcut nunta în anul 2018 în mijlocul naturii, mai precis în Poiana Brașov.





"A fost o data ca-n povești...Da! A fost exact ca în povești! Și da, am spus DA! A fost o nebunie, a fost un vis Împlinit și totul a fost absolut magic.

A fost ca în poveștile pe care le citeam atunci când eram mică. Numai ca, de data asta nu a fost un castel, ci o pădure și nu am fost prințesă, ci mireasa. A fost exact așa cum nu mă așteptam de bine și frumos. Au fost zilele mele de magie" a declarat actrița pe blogul personal

