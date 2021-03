Diana, fiica lui Adrian Enache, senzația momentului pe Instagram: “Divă!”

Fiica lui Adrian Enache e o femeie în toată firea, după cum ea însăși se prezintă, are aproape 25 de ani și strălucește pe toate planurile.

Lucrează în radio, a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Titu Maiorescu, înainte de pandemie aparea în concerte alături de tatăl ei, iar acum devine pe Instagram un adevărat influencer. Are deja 17, 7 mii de urmăritori, iar numărul e în creștere.



Fotografiile Dianei pe Instagram atrag atenția tot mai mult, au parte de o mulțime de Like-uri, iar comentariile sunt de genul acestuia: “Divă”. În ceea ce privește pozele în costum de baie, acestea sunt cât se poate de apreciate.





La vârsta de 17 ani, Diana a avut parte de o adevărată traumă: a fost tăiată la mâini și la sâni cu un briceag de către portarul blocului din Băneasa, în care solistul deținea un apartament. Agresorul, Kanaan Ali Riad, de origine libaneză, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare. Pentru Diana au urmat ani de ședințe de terapie pentru a-și reveni din coșmarul trăit, iar timp de câțiva ani nu și-a putut mișca degetele de la mâna dreaptă.

