Diana Sar a pozat în cea mai senzuală ipostază: "Scufița cea Neagră sau Lupul cel Rău?"

Diana Sar a acceptat provocarea de a realiza un pictorial îndrăzneț și extrem de senzual.

"Roxana" din Vlad a pozat într-o lenjerie intimă transparentă și extrem de sexy. Actriță și model internațional, frumoasa a arătat că e dezinvoltă și extrem de expresivă

Una dintre imaginile sexy apare pe contul ei de Instagram, unde a scris un mesaj în limba engleză.

“The Black Riding Hood or the Wolf? Captured by dear @elizalupu_0 (…) #lingerie #black #ridinghood #lace (n.r.: Scufița Neagră sau Lupul? Fotografie realizată de Eliza Lupu)” este mesajul scris de actriță.

Puteți vedea mai multe fotografii cu frumoasa Diana în GALERIA FOTO de mai jos:

Internauții au admirat fotografia frumoasei din primele două sezoane ale serialului “Vlad”, dar și tatuajele și accesoriul neobișnuit prins pe bikini. Printre cei care au apreciat poza se numără și Anna Lesko, o altă vedetă care știe să apară extrem de sexy.

Puteți urmări un interviu special cu Diana Sar pe PRO TV PLUS:





FOTO: INSTAGRAM DIANA SAR/FOTOGRAF ELIZA LUPU/SERIALUL VLAD