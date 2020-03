Diana Sar, extrem de sexy în lengerie neagră, de lux

Actriță și fotomodel international, Diana Sar fascinează în fotografiile senzuale.

Cu un aer ingenuu și totodată foarte sexy, Diana are acel “quelque chose” care o face specială în astfel de apariții. În cea mai recentă poză publicată pe Instagram, actrița poartă un set de lenjerie foarte sexy, cu un portjartier special, de lux. Poza nu mai are nevoie de niciun comentariu din partea ei, dar are o mulțime din partea fanilor. Iar like-urile au curs și până și Anna Lesko, renunită la rândul ei pentru sex-appeal, a apreciat-o.



"Roxana" din Vlad arătă cu fiecare astfel de fotografie că e dezinvoltă și extrem de expresivă.

Tânara de 24 de ani, născută Diana Sărăcuțu, și-a schimbat numele într-unul mai exotic din rațiuni comenrciale-pentru ca, în calitate de model internațional avea colabrari cu mulți străini care nu puteau să pronunțe cuvântul românesc. Iar dacă ne uităm la pozele actuale, numele rafinat de familie de acum i se potrivește chiar mult mai bine. ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS PUTEȚI VEDEA IMAGINI ÎN CARE FRUMOASA DIANA STRĂLUCEȘTE

