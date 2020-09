Diana Sar, goală pe YouTube într-un filmuleț care taxează goana după bani, faimă și LIKE-uri

Diana Sar joacă rol de divă pe Instagram într-unul dintre cele mai penetrante filmulețe realizate de frații Ciprian și Alex Gavriliu.

„Cami B, 25 de ani, mândria Galațiului”, se prezintă Diana Sar în clipul de pe YouTube Creatoarea de conținut și tigăile sexy. Actrița, care a jucat în VLAD, pozează fără haine și inhibiții în acest video-manifest, cu un puternic mesaj adresat generației actuale, care pare tot mai atrasă de faimă și bani, indiferent de mijloace. Iar, de multe ori, aceste mijloace presupun expunerea intimă în spațiul public și exploatarea sexualității.

„N-ai putea să faci ceva mai folositor cu corpul și cu mintea ta”, este întrebarea pe care o pune unul dintre polițiștii care o surprind pe Cami B pozând în pielea goală, în natură. Vezi VIDEO-ul AICI!

Alex Gavriliu: „Un fund sexy e de apreciat, dar mai sunt și alte lucruri care contează”

Contactat de PROTV.RO, Alex Gavriliu a răspuns „prezent” și ne-a explicat care au fost rațiunile pentru care, el și fratele lui, au ales să facă acest clip.

Ce mesaj ați vrut să transmiteți cu acest filmuleț?

„Este mai degrabă o observație a noastră referitoare la ce se întâmplă în acest moment pe un segment larg din Social Media și mai ales Instagram. Cu cât conținutul este mai sexualizat, cu atât succesul este mai mare în social media, în sensul că se obțin mai multe aprecieri din partea urmăritorilor.

Modul ăsta de obținere a succesului în social media transmite niște mesaje ce pot dăuna pe termen lung. Spre exemplu - ca să ai succes în viață contează mai mult cât de bombat ai fundul și cât de gol ești dispusă să îl postezi pe internet.

Or, nu ne înțelegeți greșit, un fund sexy și eventual lucrat la sală e de apreciat, dar mai sunt și alte lucruri care contează în viață pe lângă cât de sexy ești. Cum ar fi principii, educație, capacitatea de a crea, cum îi tratezi pe alții și cum te tratezi pe tine, integritate și multe altele.

Aceste din urmă lucruri ajung să fie percepute ca neimportante, când, de fapt, pe termen lung tocmai acestea fac adevărata diferență în viață - chiar dacă nu sunt favoritele algoritmilor de Social Media”.

De ce Diana Sar? Cum ați ales-o pe ea pentru acest rol?

„Diana este o persoană sinceră, talentată și curajoasă și o actrița foarte bună. Și, bineînțeles, este pe aceeași lungime de undă cu noi pe acest subiect. În plus, are experiență în modeling, social media și, deci, cunoaște bine fenomenul. Ba chiar ne-a ajutat cu idei pentru scenariu și am scris împreună anumite replici.

Nu aveți un singur proiect de acest gen. Urmăriți să educați publicul tânăr, orientându-l spre lucrurile care contează cu adevărat?

„Subiectele pe care le tratăm în filmulețele noastre, cel puțin în ultima vreme, sunt subiecte care ne frământă pe noi și căutări de-ale noastre. Sunt principii pe care noi dorim să le învățăm și să ni le însușim. Dar e minunat, dacă pe lângă divertisment, filmulețele noastre ajută și dau idei noi și bune celor care ne urmăresc. E minunat!”

Ciprian și Alex Gavriliu (de la stânga la dreapta)

Ce părere aveți de modul în care tinerii se raportează la rețelele sociale?

„Cred că Social Media are o componentă foarte bună, dar și una extrem de distructivă. Iar faptul că aplicațiile sunt concepute în așa fel încât să ne dea dependență este extrem de nociv. Pentru că prin dependență nu mai putem alege să folosim doar ce e bun din Social Media, ci înghițim și ce ne face rău.

Despre tinerii care nu pot să trăiască fără SM nu pot să spun că e păcat de ei și de timpul lor. E dependența despre care ziceam mai sus.

În ideea asta eu zic că avem nevoie de modele de succes care să ne influențeze și pe noi și tinerii pe pozitiv. Să ne transmită ideea că suntem ok așa cum sunt și că sunt multe lucruri de văzut și de trăit în viața reală, nu doar în ecranul unui telefon mobil. Dar cred că lucrurile merg spre bine. Din ce în ce mai mulți oameni deschid discuții, își pun întrebări, iar asta ajută.”

